¡Adiós al Galaxy A74! Samsung entierra la serie

Todo son ciclos. La vida está llena de ellos y, tarde o temprano, todo tiene un final. Samsung ya no seguirá con la tradición anual de presentar su serie A, que seguía extendiendo su legado de la mano de Galaxy A5x y A7x. Estamos hablando de una línea que no tiene la potencia de su buque insignia, pero que se ha convertido en uno de los mayores estandartes comerciales de la compañía. Se dice que es la serie más vendida de todo su catálogo. Desde luego, es para tenerlo en cuenta.

Aunque no sabemos nada de la línea A5x, lo que sí tenemos seguro ya es que Samsung abandona la serie A7x y no lanzará el esperado Samsung Galaxy A74. La decisión tiene lugar después de que Samsung Galaxy A53 dejara opacado el lanzamiento del A73. La primera de las series es la más vendida, a pesar de tener menos potencia. El usuario está buscando la «experiencia Samsung» sin necesidad de invertir más de la cuenta.

Galaxy A74 no llegará a los mercados

El Samsung Galaxy A74 hubiera sido el dispositivo más potente de la serie, pero al parecer, ese puesto pertenecerá ahora al Galaxy A54. En el pasado, tuvimos Galaxy A6x, A8x e incluso Galaxy A9x. Sin embargo, Samsung canceló estas líneas para centrarse en los más vendidos. La serie Galaxy A7x es la última línea que ha dejado de existir.

Licencia Unsplash

Esta información surge a partir de un informe, así que hay que tomarla con cierta cautela. Según dicho reporte, el Galaxy A73 fue el último teléfono de esta línea. Como resultado, Samsung no presentará el Samsung Galaxy A74 en 2023. Esto concuerda con la falta de coherencia de los rumores anteriores sobre el Galaxy A74.

Una serie que se va a echar mucho de menos en Samsung

Hasta ahora, hemos visto muchas filtraciones que apuntan a la nueva serie Galaxy A. Sin embargo, no hemos oído hablar mucho del Samsung Galaxy A74. Al parecer, esto se debe al hecho de que el teléfono no está en desarrollo. ¿El motivo? En resumidas cuentas, los otros teléfonos están vendiendo más y Samsung no ve una razón para sacar un nuevo Galaxy A7x. Es una lástima porque el Galaxy A7x solía ser el que más se acerca al segmento de los buques insignia. Ahora, el Galaxy A54 será probablemente el más atractivo de la gama.

La serie Galaxy A7x también se utilizó para llenar un vacío entre la serie A normal y la línea S insignia. Según los informes, no habrá Galaxy S22 FE ni S23 FE. Por lo tanto, habrá una gran brecha entre el Galaxy A54 y la serie Galaxy S23. Es una estrategia extraña cuando es probable que los competidores tengan algo que ofrecer. Quizá Samsung siga la estrategia de Apple de ofrecer gamas alta más antiguos a un precio más bajo. Podría recortar el precio de los teléfonos Galaxy S22 y acercarlos a la gama de la serie Galaxy A7x. Eso tiene sentido ahora que la empresa ofrece cuatro años de soporte de software para sus buques insignia.