El OnePlus 11 ya tiene fecha de presentación, ¿será mejor que el Xiaomi 13?

Parece que a los fabricantes de smartphones les han entrado las prisas a finales de este 2022, al menos en lo que tiene que ver con anunciar sus nuevos teléfonos de gama alta. Hace poco el Xiaomi 13 se hacía oficial en China. Y, hoy, por lo que aparece OnePlus tiene la idea de hacer lo propio con su propio modelo antes de que acabe este mismo año.

La compañía asiática ha comunicado que tiene previsto celebrar un evento en India, país en el que es una de las marcas más potentes que existen en el mercado de la telefonía (entre otros). Y, el día elegido es el 17 de diciembre de 2022. Es decir, ya mismo. Curiosamente, hablamos de un sábado, que no es lo ideal para tener a todo el mundo atento porque es fin de semana, pero Xiaomi hizo lo propio un domingo… por lo que es posible que ahora esto se convierta en costumbre. El caso es que incluso se conoce la hora: las 7:30 de la mañana de España. Ahí es nada.

Lo que se espera que anuncie OnePlus

Teniendo en cuenta que todo hace indicar que OnePlus 11 está más que preparado para ser anunciado de forma oficial, lo normal es que en el evento del que hablamos el equipo se haga una realidad para alegría de los seguidores de esta marca (que no son pocos, todo hay que decirlo). Por lo tanto, hablamos de un día importante para el fabricante que, según las filtraciones que se han conocido, cambiará su forma de actuar en los últimos tiempos -y de mucha de su competencia-: únicamente presentará un único modelo, nada de variantes Pro o Ultra. Y, esta, puede ser una excelente decisión, la verdad.

Con sistema operativo Android 13 y la habitual personalización OxigenOS, que es de las mejores que existen en la actualidad -ya que funciona a una velocidad fantástica-, se espera que este modelo cuente con algunas mejoras que serán muy importantes. Un ejemplo de lo que decimos es que su batería, que tendrá una carga de 5.000mAh, contará con una velocidad de carga de nada menos que 100W. Un salto cualitativo que se puede acompañar con la inclusión de tecnología inalámbrica en este apartado -en este caso de 50W-.

OnePlus

¿Será el mejor smartphone de gama alta?

Pues si no es así, se colocará a la par del Xiaomi 13, de eso no cabe duda. Sin ir más lejos, el procesador será el mismo, ya que montará el nuevo Snapdragon 8 Gen 2 que es la última generación de SoC de la marca Qualcomm. La RAM podría ser incluso superior al modelo antes mencionado, porque se apunta a una única variante de 16GB (tipo DDR5X). Esto, sin duda alguna, puede ser un motivo de compra para algunos (del almacenamiento no hay noticias, pero no es descartable que se pueda llegar a 1TB).

Otra de las cosas sobre las que no hay dudas en este OnePlus es que la calidad de las fotografías será muy buena, con un conjunto de sensores que es el siguiente: 50 + 48 + 32 megapíxeles. Además, contará con la colaboración de Hasselblad para optimizar los resultados obtenidos con fotos y vídeos. Aquí, posiblemente esté un pequeño paso por detrás del Xiaomi 13 Pro que cuenta con la ayuda de Leica.

Sin tener noticias respecto al precio por el momento, otra de las cosas que parecen estar claras es que el OnePlus 11 contará con una pantalla de 6,7 pulgadas LTPO AMOLED con 120Hz y resolución QHD+, lo que anuncia una calidad fuera de toda duda.