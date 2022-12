Rosa Junquera: “Queremos ser un agente tractor de transformación social y climática”

El Grupo PRISA (editor de CincoDías) ha puesto en marcha el Plan Director de Sostenibilidad 2022-2025 con el que “ambiciona ser un agente tractor de la transformación social y climática a través de nuestros contenidos”, afirma Rosa Junquera (Barcelona, 1967), directora de sostenibilidad del grupo. El plan es un paso más en el compromiso de la compañía y nace tras la creación de la comisión de sostenibilidad, órgano del consejo que supervisa la implementación de la estrategia de sostenibilidad de PRISA, y la dirección de esta área.

¿Qué ha supuesto para el grupo la creación este año de la comisión y de la dirección de sostenibilidad?

La creación de esta dirección de sostenibilidad ha sido el colofón a una apuesta, sobre todo el último año, muy firme por la sostenibilidad. Antes se creó una comisión de sostenibilidad formada por cinco consejeros, y eso supone elevar los criterios ESG (environmental, social and governance) al máximo nivel de la compañía, como parte de su estrategia. Es la que va a velar por que la estrategia de sostenibilidad se cumpla y a quien reporto periódicamente.

“El grupo inició la trayectoria en sostenibilidad en 2007, pero ahora lo hace de una forma profesionalizada”

¿Antes no se contemplaba la sostenibilidad?

PRISA lleva trabajando estos temas desde hace tiempo. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer de una manera estructurada y con un plan. En 2007 empezamos a hacer informes anuales de responsabilidad social corporativa, y en 2008 nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que somos socios desde 2013 y miembro de su comité ejecutivo en España desde hace seis años. Y en 2105 nos comprometimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ahora toca poner todo eso en orden, definir los ejes de sostenibilidad de la compañía y empujar hacia un desarrollo sostenible, que es el único desarrollo posible en el mundo en el que vivimos.

El plan está vigente hasta 2025, ¿por qué no hasta 2030?

Elaborar un plan significa definir muy bien cuáles son los objetivos que vamos a determinar en distintos ámbitos y las métricas que van a permitir hacer su seguimiento del grado de cumpliendo de los hitos intermedios en estos tres años que tenemos por delante. La sostenibilidad tiene que ser transversal si queremos que tenga capacidad de transformación e impacto.

¿Qué objetivos se marcan?

Nos hemos fijado tres grandes compromisos. El primero es externo y tiene que ver con el corazón de lo que somos como compañía. Se trata del impacto que generamos en las personas a través de nuestros contenidos y servicios, y hablo tanto de PRISA Media como de Santillana. PRISA ambiciona ser agente tractor de la transformación social y climática a través de los contenidos de sus marcas. El segundo compromiso es interno y supone una gestión responsable de nuestros empleados, del medio ambiente y de nuestra cadena de suministro. Y el tercero conecta con la gobernanza comprometida y transparente con nuestros stakeholders.

“Con nuestros contenidos estamos concienciando a nuestras audiencias sobre el cambio climático y los retos sociales”

¿Cómo valora el resultado de la última conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP27)?

Para los europeos, la COP27 ha generado una sensación agridulce, de no ir a la velocidad necesaria en la lucha contra el cambio climático. En todo caso, esto no puede distraer nuestra hoja de ruta de minimización de los impactos climáticos de nuestras operaciones. Queremos liderar la transformación educativa de los centros en América Latina, mejorar el aprendizaje y ser un facilitador de la Agenda 2030 en las escuelas. Y en la parte de los medios, desde nuestros contenidos tenemos muchas ventanas desde las que estamos sensibilizando y concienciando a nuestras audiencias sobre qué está pasando con el cambio climático y los retos sociales que tenemos por delante, como la defensa de los valores democráticos. La información y la educación son dos palancas fantásticas para generar cambio y que no tienen otros sectores.

¿Es optimista sobre el impacto de la sostenibilidad en los jóvenes?

Soy optimista, pero también rea­lista. Los jóvenes, o una parte muy importante, están tremendamente sensibilizados, por ejemplo, por las preocupaciones climáticas, y ese es un movimiento en los últimos años imparable que fundamentalmente ha venido empujado por ellos. No hablamos ya de su futuro sino de su presente.

En la gestión responsable del talento, ¿cómo se impulsa la presencia de la mujer?

El punto de partida es bueno y tenemos dos objetivos claros. Por un lado, alcanzar el 40% de mujeres en el consejo de administración. En este momento estamos en el 35,7%, lo que nos ha permitido entrar en el Ibex Gender Equality Index. Por otro, llegar en 2025 al 45% de mujeres en puestos de dirección y de responsabilidad. Estamos en el camino, en torno al 42%. Mejorar esos tres puntos creemos que es rea­lista y evidentemente no se hace de la noche a la mañana. Se impulsa desde la atracción del talento hasta el desarrollo, promoción y retención.

El grupo se compromete con 7 de los 17 ODS. ¿Es posible llegar a tiempo para alcanzar sus metas?

La Agenda 2030 es tremendamente exigente. El Covid, primero, y después la guerra de Ucrania y la crisis energética han frenado la velocidad que necesitaba el mundo en su transición hacia un desarrollo más sostenible. Probablemente haya ODS que no se vayan a lograr para 2030, pero nos marca un horizonte para que aceleremos lo más posible en aquellos que sean alcanzables.

“Hemos dado pasos para incorporar la sostenibilidad en la toma de decisiones financieras”

El plan integra los criterios ESG en toda su gestión, ¿también la económica?

Sin duda. Para nosotros es importante contemplar los criterios ESG y la F de financiación. En la compañía hemos dado pasos en los últimos meses para incorporar la sostenibilidad en la toma de decisiones financieras. El año pasado, en la retribución variable de los empleados, se estableció un 5% ligado a la consecución de varios criterios ESG, igual que en la refinanciación que hizo este año el grupo, permitiendo reducir el coste de la deuda. Y en la toma de decisiones de inversión también se tienen en cuenta criterios ESG tanto ambientales como sociales.

¿En qué lugar sitúa este plan al Grupo PRISA con sus pares?

Estoy convencida de que este plan nos va a poner de aquí a 2025 en una situación bastante ventajosa. Y sobre todo con capacidad para ambicionar más en los próximos años.