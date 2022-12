Spenger: "Las telecos españolas no generan caja, salvo MásMóvil y Telefónica"

El CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha advertido hoy de que las operadoras españolas no generan caja, salvo MásMóvil y Telefónica. En un encuentro con los medios de comunicación, el ejecutivo ha advertido de que si no se genera caja, las telecos no pueden invertir.

Según el directivo, la fusión con Orange es un proyecto industrial que tiene como objetivo elevar la inversión. "Es bueno para el país porque se crea un ecosistema de 5G y se crea empleo", ha dicho Spenger.

El ejecutivo cree que la Comisión Europea, en el proceso de análisis regulatorio de la fusión, va a entender las singularidades del mercado español. En su opinión, hasta ahora, Bruselas analizaba el mercado desde el punto de vista del móvil, pero ahora la situación es diferente porque España es un mercado convergente fijo móvil. Según Spenger, en España hay ocho operadores convergentes que cuentan con más de 50.000 líneas y que facturan más de 100 millones de euros al año. "No es una reducción del número de operadores de cuatro a tres. No es una fusión para elevar los precios posteriormente", ha dicho Spenger, quien ha recordado que el mercado español de las telecos es deflacionario y ha perdido el 30% de los ingresos en la última década.