El mercado estima que el euríbor detendrá su escalada en el 3%

El euríbor a 12 meses está a punto de terminar su año más extraordinario, en el que ha hecho un viaje alcista de más de 330 puntos básicos por la agresiva subida de los tipos de interés para domar la inflación. Aunque el índice hipotecario por excelencia ha moderado su avance en los últimos días sobre el 2,8%, el mercado descuenta que cerrará 2022 en el 3% décima arriba o décima abajo y será en ese nivel, que no visita desde el 1 de enero de 2009, cuando eche el freno definitivamente y se estabilice.

La clave está en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) del 15 de diciembre, en la que se podría relajar el aumento del precio del dinero tras dos subidas consecutivas de 75 puntos básicos. De acuerdo con Bloomberg, gana cuerpo la posibilidad de un alza ahora 50 puntos básicos, dado que la inflación de la eurozona dio sus primeros signos de moderación en noviembre al bajar por primera vez en 17 meses y arrecia la amenaza de recesión económica. El propio BCE no descarta una "recesión técnica" en 2023.

Entre los analistas, hay opiniones para todos los gustos. La firma de inversión Edmond de Rothschild AM cree que "los datos económicos refuerzan la idea de un aumento más lento de los tipos". En A&G Banca Privada comentan que "aunque es muy probable que el BCE reduzca el ritmo de subidas y aumente tipos un 0,50%, tendrá que seguir restringiendo su política monetaria para controlar la inflación. Por su parte, Audrey Bismuth, de La Française AM, duda de que un solo dato lleve al BCE a frenar su endurecimiento monetario y, a pesar de esa señal alentadora, no descarta una subida de 75 puntos básicos. María Marcos, analista de Monex Europe, precisa que el BCE ha expresado claramente su intención de subir el tipo de depósito hasta el 2%, pero se pregunta es si es factible que lo eleve hasta el 3% y lo mantenga en 2023. A su juicio, dependerá de si la contracción del crecimiento es más rápida de lo esperado y de si la inflación se mantiene excepcionalmente alta.

Entre tanto, los expertos estiman que el euríbor se situará en el 3% o muy cerca de ese porcentaje antes de que acabe el ejercicio. A partir de ahi, Funcas prevé que suba ligeramente hasta el 3,1% a lo largo de 2023 y después empiece a bajar. Igualmente, José Manuel Amor, socio director de Afi, pronostica un máximo en niveles del 3,1% en los primeros meses del año próximo. "Es coherente con una expectativa de subida de la facilidad de depósito al 3% durante el primer trimestre de 2023, una larga parada en este nivel y un inicio de las rebajas de tipos en el segundo trimestre de 2024", indica.

Fernando Romero, de Abaco Capital, sostiene que, tras la espectacular subida este año, el euríbor ralentizará su escalada y tocará techo en la primera mitad del ejercicio que viene, mientras que el analista de XTB, Joaquín Robles, no descarta que "pueda acercarse al 3,5% en los siguientes seis meses.

La Asociación de Usuarios Financiero (Asufin) ve el euríbor en una "cifra cercana al 3%" al término de 2022. En Bankinter lo colocan en el 2,8%, pero auguran que llegue al 3% en 2023 y caiga al 2,1% en 2024. Para los analistas de Caixabank, el euríbor a 12 meses sellará diciembre con una media 2,56%, mientras que en diciembre de 2023 llegará al 2,73% y para finales de 2024 se situará en el 2,51%. Desde BBVA vaticinan que el euríbor continúe subiendo y se estabilice a inicios de 2023 alrededor del 3%, unos 350 puntos básicos más que a comienzos de 2022.

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, dijo recientemente en un acto financiero que espera que el euribor se sitúe en los próximos meses entre el 2,5% y el 3%, teniendo en cuenta que se solucione la guerra en Ucrania durante 2023, que los tipos en Estados Unidos toquen techo en el entorno del 4,5% o el 5% y siempre que la política fiscal europea no sea expansiva y no haya efectos de segunda ronda excesivos.

Por su parte, Carlos López, de Euribor.com.es, web que realiza un seguimiento diario del índice, opina que diciembre va a ser un mes clave para el euríbor, que "muy probablemente" superará la cota psicológica del 3%. Dado que hace justo un año el euríbor se situaba en una media del -0,502%, quienes tengan que revisar su hipoteca lo harán sobre valores históricamente bajos y asisitirán a un encarecimiento récord del coste financiero. Para un importe medio de 143.000 euros y 24 años de plazo con un difrerencial del 1% sobre el euríbor, la cuota parará de 527 euros a 762 euros, lo que supone 235 euros más al mes o 2.820 euros más al año.

"Muchos hipotecados no son conscientes de la subida que les espera en la próxima revisión, deberían hacer números cuanto antes y estar preparados para el mayor incremento que jamás hayan visto en su cuota mensual que en algunos casos será de más del 45%", señala López.

El euríbor empezó 2022 en negativo en torno al -0,4%, pero las presiones inflacionistas, que empeoraron con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, cambiaron el discurso del BCE y también el rumbo del índice, que entró en positivo en abril por primera vez en más de seis años y ha seguido escalando ante la contundente subida de los tipos de interés por parte del BCE.