Un 88% de los españoles recibe regalos que no quiere

La proximidad de las fiestas navideñas, con sus Reyes Magos, Papa Noel y amigo invisible, hace que la mayoría de los españoles tengan que pensar en estos días en qué regalos hacer, una situación que no todo el mundo lleva de la mejor manera.

De hecho, para un 41% de los españoles adquirir presentes se convierte en un factor de estrés, según un estudio realizado por Klarna, una fintech que permite fraccionar los pagos de las compras.

En la encuesta se recoge, también, que para el 68% de los consultados, el regalo ideal es aquel que tiene un significado especial, lo que explica que el 51% pase mucho tiempo para dar con el artículo más adecuado según la persona que lo va a recibir.

Pero acertar, a pesar del esfuerzo empleado, no siempre es fácil, como demuestra el dato que señala que solo el 12% de los consultados afirma “amar todos los regalos que reciben sin excepción”. Eso deja un 88% restante con presentes que no son de su agrado.

Ante esta situación de recibir un regalo que no quiere, un 47% hace de tripas corazón y se lo queda sin poner pegas aparentes y un 17% lo devuelve sin que el interesado se entere “para no herir sus sentimientos”. También hay un 16% cuya solución es decir que les ha encantado, aunque no sea verdad, para así complacer a la persona que se lo ha entregado.

A pesar de los quebraderos de cabeza que puedan acarrear las jornadas de compras, el 77% de los españoles se sienten felices al pensar en la Navidad, según el estudio.

En lo que respecta al dinero destinado a comprar regalos, los resultados de otra encuesta realizada por la misma compañía arrojan el dato de que el 86% de los españoles se ha fijado como objetivo estar más atento a los precios y descuentos. En esta línea, un 51% de los consultados aseguraba haber adelantado las compras de Navidad a noviembre para aprovechar las ofertas del Black Friday. El informe recoge, además, que el 70% de los que tienen previsto hacer un presente de amigo invisible se ha fijado un presupuesto máximo que va de los 11 a los 25 euros.