¿Tienes que limpiar tu reloj Apple Watch? Esta es la mejor forma de hacerlo

Con el paso del tiempo, aunque se tenga especial cuidado, es normal que el Apple Watch que utilizas se ensucie. Si ha llegado el momento en el que tienes que tomar cartas en el asunto y no sabes cómo proceder, te mostramos unos consejos que seguro que te resultan útiles para dejar tu smartwatch completamente reluciente.

Evidentemente, se debe tener cuidado cuando te pones a limpiar el Apple Watch. Bien es cierto que la resistencia que ofrece este acerico wearable es muy buena, pero si no procedes de forma adecuada -o si te da por utilizar algo que le pueda afectar en lo que tiene que ver con su acabado, un ejemplo es que ciertos líquidos son potencialmente peligrosos-, puedes encontrarte con un problema que no te cubrirá la garantía del reloj inteligente. Por lo tanto, lo mejor es que no te arriesgues.

Unsplash

Limpia de forma segura y efectiva un Apple Watch

No existe una única forma de limpiar estos accesorios, pero la que te vamos a mostrar a continuación sí que puedes estar seguro de que es tremendamente segura y, a la vez, efectiva. En consecuencia, es una excelente opción darle uso para quitar esas manchas que tanto te molestan a la hora de revisar el contenido de la pantalla o la suciedad que está presente en el botón lateral del accesorio. Esto es lo que tienes que hacer:

Para empezar, y aprovechando que el Apple Watch es resistente al agua, coloca el reloj inteligente debajo de un grifo y déjala correr de forma lenta sobre el elemento principal (sin las correas). Una vez que el dispositivo esté mojado, retíralo y pasa una gamuza no abrasiva -nada de toallitas- por encima.

Ahora, utiliza un segundo paño seco y limpia de forma consistente toda la superficie del reloj inteligente. Debes aplicar algo de fuerza en el smartwatch, pero sin pasarte. Si la mancha no se ha ido, te recomendamos que repitas la operación, pero ahora en vez de mojar en el grifo el dispositivo haz esto con un paño que esté humedecido con jabón (una opción es el que se utiliza para ducharse). Esto no afecta para nada al Apple Watch.

Una opción adicional es el uso de bastoncillos para los oídos que aplicarás de forma directa en la mancha. Pero, en este caso, empapado en limpiacristales (poca cantidad, claro).

Para dejar la corona digital como nueva, en el caso de que esté sucia, lo que debes hacer es lo siguiente: gira y presiona este elemento y, sin soltar, deja correr agua tibia que quitará cualquier sustancia que esté atrapada. Esto debe ser más que suficiente para que todo quede completamente limpio en tu Apple Watch (y da lo mismo a qué generación pertenezca).