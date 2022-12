Haz que tu Android reproduzca tu canción favorita cuando te llama un contacto

Conocer quién te llama sin tener la necesidad de mirar la pantalla del teléfono es algo que resulta de gran ayuda en muchos casos. Para lograrlo, una de las cosas que puedes hacer es poner un todo específico para cada persona, como por ejemplo la canción que más te gusta o la que disfrutaste en alguna ocasión con esa persona. Te contamos cómo hacer esto en Android.

Hacer esto no es algo muy complicado y, a diferencia de hace un tiempo, no es necesario utilizar una aplicación de terceros para conseguirlo. Por lo tanto, con lo que ofrece el propio sistema operativo Android es más que suficiente para llegar al objetivo que hemos comentado antes: que, con tan solo escuchar el smartphone, puedas saber sin duda alguna quién es el que te llama y, en consecuencia, si deseas o no contestar.

Así personalizas los tonos en los terminales Android

Los pasos que vamos a mostrarte son los habituales en el sistema operativo de Google. En el caso de que tengas un dispositivo que utiliza una personalización, como por ejemplo los de Samsung o Xiaomi, es posible que tengas que modificar un poco la forma de conseguir el objetivo. Pero los cambios son menores y, como comprobarás, con los básicos son más que suficiente para saber por dónde tienes que ir.

Una vez que tienes la canción que deseas utilizar en el smartphone, entra en la aplicación Contactos utilizando para ello el icono que tienes en la lista de apps instaladas.

Ahora, elige el que quieres que esté personalizado a la hora de recibir una llamada suya. Una vez que lo tengas delante, pulsa en él para acceder a la pantalla de los datos y opciones.

Android

En la zona superior derecha encontrarás un icono con tres puntos verticales que tienes que utilizar. Entre las posibilidades que verás cuando hagas esto, está la de Establecer tono de llamada. Selecciónala y, en la nueva pantalla, busca un icono con el símbolo “+” (suele estar en la zona inferior derecha).

Elige la canción que deseas establecer, o un tono entre los que tiene el propio smartphone con Android. Ahora, lo que debes hacer es utilizar la opción Guardar.

Hecho esto, has acabado y tienes todo ya configurado.

Evidentemente, puedes cambiar la configuración tantas veces como consideres necesario. Por lo tanto, no hay restricción alguna respecto al cambio de tono que escuchas cuando te llama un contacto en tu terminal Android. Por cierto, que la compatibilidad con los archivos de sonido es amplia, y por ejemplo los WAV o los MP3 funcionan sin problemas.