A qué sanción se enfrenta un autónomo si no da de alta a un trabajador

No dar de alta a un trabajador puede suponer un problema para el trabajador autónomo, que tendrá que hacer frente a una sanción por no haber procedido a realizar este trámite. Según la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social se trata de una sanción grave el no dar de alta a un trabajador.

Dependiendo del grado de la infracción la sanción será más o menos cuantiosa. En el portal AyudaTpymes indican que la sanción en su grado mínimo comprende de los 3.750 euros a los 7.500 euros; en su grado medio, de los 7.501 a los 9.600 euros, mientras que en su grado máximo, de los 9.601 a los 12.000 euros.

La multa no es por todos los trabajadores en general, sino por cada uno de aquellos a los que no se ha dado de alta. La ley es clara al respecto y añade que la sanción aumentará un 20% por cada infracción, si se trata de dos trabajadores; un 30%, si se trata de tres trabajadores; un 40%, si son 4 o un 50% si son de 5 trabajadores en adelante.

Infracción grave

La norma estable como mínimo que la cuantía de la infracción no exceda los 12.000 euros por cada una de las multas. Para graduar la multa se tendrá en cuenta la negligencia e intencionalidad del infractor, el fraude o connivencia, el incumplimiento de las advertencias previas, la cifra de negocios de la empresa o el número de trabajadores afectados.

Cuando no se da de alta al trabajador en la Seguridad Social, el empresario también deberá tener en cuenta que, además de pagar la multa, tendrá que pagar la cuota correspondiente a la Seguridad Social. Además de eso, la Seguridad Social dará de alta al trabajador de oficio si detecta si está trabajando sin haber sido dado de alta por el propio empresario y lo hará a jornada completa.

No hay que olvidar que esto también podría suponer un delito contra los derechos de los trabajadores, según el Código Penal, especialmente cuando en empresas de más de 100 trabajadores, el 25% de ellos no está dado de alta o el 50% de ellos cuando se trata de empresas de entre 10 y 100 trabajadores o, si se tratara de todos los trabajadores cuando la compañía tiene entre 5 y 10 empleados.