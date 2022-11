Esto es lo mejor que perderás si utilizas la nueva cuenta con anuncios de Netflix

No hay duda alguna que la nueva opción que ofrece Netflix para acceder a sus contenidos de forma muy barata, y que incluye anuncios, es una buena idea para muchos. Eso sí, existen algunas cosas que se pierden, aparte de tener la paciencia de esperar a que acabe la promoción que se emite al ver una película o serie. Te mostramos lo más importante que debes conocer si estás valorando darte de alta o cambiar de tarifa.

Para empezar, es importante que conozcas que la calidad máxima de imagen que disfrutarás es de 720p (es decir, HD). Por lo tanto, nada de 4K, por poner un ejemplo. Ojo, no debes olvidar que los televisores actuales son muy capaces en el escalado, por lo que este problema no es crítico para muchos -pero, indudablemente, esto se nota-. Otra característica que debes tener muy presente es que el nuevo tipo de cuenta está limitada a un dispositivo, por lo que tu hijo no podrá ver algo a la vez, aunque estéis en la misma casa.

Más cosas que valorar de la nueva cuenta de Netflix

Por un lado, está el precio, que es en España de 5,49 euros, una cifra de lo más interesante y que es una excelente puerta de entrada para conocer si te merece la pena el catálogo que ofrece la plataforma. Eso sí, hay algo que le falta frente al resto de opciones que ofrece la compañía: no podrás ver nada sin conexión debido a que no permite descargas. Y esto es importante, ya que esta posibilidad permite que, por ejemplo, cuando vas en avión tengas contenidos que puedes ver en el smartphone o tablet.

Aparte, y esto es clave, existen algunos contenidos en series y películas que no están disponibles en el catálogo de la cuenta barata de Netflix y que emite anuncios. Algunos no son especialmente relevantes, pero debido a los derechos y contratos firmados, existen varios que sí se pueden considerar como importantes.

Lo que te pierdes en series y películas

No te vamos a proporcionar el listado completo, pero sí que te proporcionamos lo que consideramos que tiene mayor peso entre las ausencias en el catálogo de contenidos si te decides a utilizar la cuenta con anuncios de Netflix. Es lo siguiente:

Películas

8 Millas

American Gangster

Brokeback Mountain

Cincuenta sombras de Grey

El gran Lebowski

El lobo de Wall Street

El precio del poder

E.T

Gladiator

Infiltrado en el KKKlan

Invencible (Unbroken)

Las crónicas de Riddick

La teoría del todo

Lost in translation

Múltiple

Regreso al futuro

Regreso al futuro III

Saga Crepúsculo

Shrek

Sicario

Tiburón

Series