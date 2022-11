Nuki Keypad 2.0 llega a España: utiliza la huella dactilar para abrir la puerta de casa

La compañía Nuki está especializada en ofrecer accesorios inteligentes que permiten hacer la vida un poco más sencilla a las personas. Un ejemplo de ello es la gama de productos denominada Smart Lock. Pues bien, la firma acaba de anunciar la llegada a España de Keypad 2.0, un dispositivo que hará que el acceder a las viviendas sea algo más cómodo sin perder por ello seguridad.

Este equipo tiene como una de sus grandes virtudes y novedades que incluye un lector de huellas para abrir la puerta, lo que evitará que tengas que utilizar llaves para ello. Y, esto, lo consigue con una alta seguridad y, también, velocidad (sin faltar una precisión envidiable). Tanto es así, que en apenas un segundo se realiza el reconocimiento… lo que evitará que se tenga que estar esperando mucho tiempo para poder entrar en casa.

Algo que también destaca en Nuki Keypad 2.0 es que para dar uso al accesorio no es necesario combinar el funcionamiento con un dispositivo adicional -generalmente smartphones-, lo que le dota de una flexibilidad e independencia que otros modelos del mercado no permiten. En lo que tiene que ver con las huellas que se tienen registradas, que pueden ser hasta 20, no hay distinción por edad, ya que incluso los niños que van al colegio pueden estar dados de alta. Por lo tanto, su funcionalidad es máxima.

Nuki

También se incluye un teclado en el producto de Nuki

Este tiene la función adicional de ser una opción que se puede dar uso para abrir la puerta en el caso de que no se desee utilizar el lector de huellas. Se pueden incluir hasta 200 códigos de seis dígitos diferentes, siendo todo controlado desde una aplicación que permite una gestión sencilla de la información de uso de Nuki Keypad 2.0. Esta app sirve de capa adicional de seguridad, ya que la información de cada usuario se guarda en esta, no en el propio accesorio que hay junto a la puerta.

Nuki

Con un sencillo montaje, su colocación en las paredes no es nada complicada y se tiene instalado el terminal en cuestión de segundos, hay que destacar que este gadget funciona con cuatro pilas tipo AAA. Esto puede hacer pensar que su autonomía no es especialmente amplia, pero esto no es así: Según el propio fabricante podrás tener funcionando el Keypad 2.0 por 12 meses sin el más mínimo problema.

Precio de este nuevo accesorio

Para comprar este dispositivo que llega al mercado en color negro, por lo que encaja en prácticamente cualquier lugar, lo que se tiene que pagar son 159 euros. Algo que llama la atención de este producto de Nuki es que ofrece autoaprendizaje, lo que significa que en el caso de detectarse pequeñas variaciones en las huellas (como por ejemplo en los niños), el dispositivo realiza la correspondiente actualización de forma automática.