Cuatro de cada diez pymes no podrá devolver su crédito ICO

El 44% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no cree que pueda devolver su préstamo ICO en tiempo y forma. El dato corresponde al I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España.

El informe pone de manifiesto que solo el 54,5% de estas empresas cree que sí podrá devolver el préstamo antes de la fecha límite que extendió el Gobierno hasta junio del año 2023.

Frente a los que sí aseguran que podrán devolver el crédito se sitúa el 44% de las empresas que duda de poder cumplir con los plazos. De hecho, un 3,4% ya prevé el impago; un 13,1% cree que la solución que debería adoptarse es la refinanciación de la deuda; un 9,8% considera que esta debería reestructurarse y solo un 19,2% no ha pensado qué hacer cuando venza el plazo de devolución.

Fondos Next Generation

El director de Innovación y Distribución Alternativa de Hiscox España, Ricardo Sánchez, señala que las pymes “atraviesan una complicada situación económica. Es llamativo que pocas de ellas hayan optado por hacer uso de las herramientas que el Gobierno ha puesto a su disposición para paliar estos efectos. En muchos casos, puede deberse al desconocimiento, a la burocracia detrás de ello, entre otras posibilidades, pero la realidad es que al final las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, están haciendo frente solas a la crisis económica”, indica.

Entre las vías que se han puesto a disposición de estas empresas para ayudarlas a hacer frente a la situación actual también destacan los fondos Next Generation. Dichos fondos provienen de la Unión Europea y se pusieron en marcha en junio de 2020. No obstante, los fondos Next Generation han tenido hasta ahora, según se detalla en el informe, poco impacto en el empresariado español. Según los datos que se aportan, en junio de este año, solo el 2,4% de las pymes los habían solicitado. De las pequeñas y medianas empresas que no habían solicitado aún los fondos Next Generation, un 87,6% asegura que tampoco lo hará en un futuro, mientras que el 70% de las que sí los han pedido sí se plantea pedir otro fondo Next Generation.