Cómo restaurar los tablets Amazon Fire para dejarlo como el primer día

En ocasiones los dispositivos dejan de funcionar igual de bien que lo hacían al principio, y una de las pocas soluciones que queda es la de restaurarlos para que vuelvan a tener el mismo estado que cuando salieron de la fábrica. Si no sabes cómo hacer esto con los tablets Amazon Fire, te mostramos los pasos que debes realizar para conseguirlo.

Al realizar este proceso se eliminan todos los datos que hay en el interior del dispositivo, por lo que es muy importante que cualquier información que tengas – y que sea importante- la guardes antes en la nube u otro lugar. En caso contrario, lo perderás. Lo mismo ocurre con la configuración establecida y las aplicaciones instaladas. Por lo tanto, debes estar completamente seguro cuando decidas iniciar el dejar el equipo como el primer día, ya que luego no hay marcha atrás (y puede llevarte una sorpresa desagradable si no has sido precavido).

El proceso que realizar en el Amazon Fire

Es bastante sencillo ejecutar los pasos a dar para restaurar de fábrica uno de estos tablets que, recordamos, utiliza el fork Fire OS que se basa en el sistema operativo Android de Google. La duración de la restauración depende del modelo que tengas. Pero, lo normal, es que no se superen los 10 minutos hacer esto -en el peor de los casos-. Es muy importante que la carga del equipo sea como mínimo del 70% para no llevarte un susto (y, si puedes tenerlo conectado a la corriente, mejor que mejor). Esto es lo que tienes que hacer:

Accede a la Configuración del tablet utilizando para ello el icono de los Ajustes que se incluye en la pantalla inicial y que tiene forma de rueda dentada.

Lo que tienes que hacer a continuación es ir a la parte inferior de la lista de apartados y elegir la que se llama Opciones de dispositivo. Pulsa en ella y entrarás a una nueva pantalla en la que están las posibilidades que ofrece esta herramienta.

Una de las que vas a encontrar se denomina Restablecer la configuración predeterminada. Esta es la que tienes que dar uso para entrar en el proceso que dejará el Amazon Fire como el primer día. Aparece una ventana que tienes que confirmar.

Ahora se reinicia el tablet y tienes que esperar a que todo el proceso termine, hay un indicador de progreso que te ayuda a ver si el final está más o menos cercano. Cuando todo acabe, el equipo se reiniciará.

Ya has finalizado y, por lo tanto, tienes el dispositivo como nuevo.

Una vez que todo finalice, tendrás que comenzar desde el principio con el Amazon Fire. Es decir, que el proceso de configuración inicial debes ejecutarlo como el primer día. Y, luego, tocará el tiempo adicional de instalación de aplicaciones. Todo esto es algo tedioso, pero hará que el funcionamiento del dispositivo sea el mejor posible. Por lo tanto, hablamos de una opción que resulta ser todo un salvavidas.