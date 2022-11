Aparece el Moto Watch 70: llegará con aroma a Apple, pero sin Wear OS de Google

No muchos recuerdan que una de las primeras compañías que lanzó al mercado un smartwatch con sistema operativo Android Wear (que ahora se conoce como Wear OS), fue Motorola. Allá por 2014, la firma dio un golpe en el mercado con el Moto 360 y se colocó como una referencia para muchos. Por desgracia, la felicidad duró poco y, en un par de años, se canceló esta gama de producto. En 2019 la compañía eBuyNow recuperó la marca con un modelo que utilizaba el mismo nombre. Pues bien, se ha conocido que prepara un nuevo wearable.

El equipo en cuestión se llamará Moto 70, y tiene algunas cosas que son positivas y, otras, que no lo son tanto y le alejará de algunos usuarios. Entre las segundas está que el reloj inteligente del que hablamos -que estéticamente se parece bastante a los Apple Watch, no contará con sistema operativo Wear OS de Google. En su lugar dará uso a RTOS que es el habitual en los smartwatch que no permiten utilizar aplicaciones. Una verdadera pena, cierto, pero esto permite potenciar otros apartados que son importantes.

Lo mejor que ofrecerá el nuevo Moto 70

Para empezar, está su autonomía, que permitirá dar uso al wearable por hasta 10 días sin el más mínimo problema sin tener que buscar un enchufe. Esto le situará entre los mejores del mercado. Además, cabe destacar que el tiempo que puede rastrear la actividad física este dispositivo con su GPS activado llega a las 14 horas, un tiempo más que suficiente para poder cubrir periodos largos de entrenamiento e, incluso, completar una maratón. Importante comentar en este apartado que según se ha podido conocer, podrá reconocer de forma automática y sin manipulación alguna hasta 23 deportes diferentes.

Best Buy

La pantalla del Moto 70 será AMOLED de 1,69 pulgadas, por lo que hablamos de espacio más que suficiente para poder visualizar sin problemas los datos que se muestran. Algunos son tan avanzados como el conocer la cantidad de oxígeno que se tiene en la sangre o el nivel de estrés. Para ello, cuenta con una gran cantidad de sensores este smartwatch, donde no falta el propio de reconocimiento cardíaco o un acelerómetro de tres ejes para favorecer una alta precisión.

Un smartwatch que será bastante barato

Esto es algo que se antoja como obligatorio si se desea tener una buena opción en el mercado respecto a las ventas que se conseguirán. Si se descarta el uso de Wear OS, el gran atractivo debe ser lo que se debe pagar para conseguir este wearable que tendrá un acabado en zinc de lo más llamativo (y el color será negro en exclusiva). El caso es que la fuente de la información indica que podría costar únicamente 80 euros, una cifra de lo más llamativo y que supera a lo que marcas como Xiaomi o Huawei ofrecen.