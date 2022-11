No te pierdas nada del Mundial de Catar 2022: añade los partidos a tu calendario

No falta mucho para que comience el Mundial de Catar de 2022. Las fechas no son las habituales, por lo que puede resultar extraño, pero el caso es que nuestra selección participa y, por lo tanto, los amantes del deporte rey seguro que no desean perderse absolutamente nada de lo que ocurra en este acontecimiento de gran impacto.

La cantidad de partidos es muy grande, por lo que es normal que no sepas cuándo juega cada selección. La forma más cómoda de tener controlado esto es el incluirlos todos en el calendario que utilizas habitualmente en el teléfono o tablet. Y, esto, es justo lo que podrás conseguir gracias al trabajo de Sebastian Quadrelli, un periodista deportivo que ha creado un archivo que se puede descargar de forma gratuita para utilizarlo en los servicios sin coste que ofrecen compañías como Apple, Google e, incluso, Microsoft. Nosotros te vamos a explicar cómo conseguirlo.

Vengo a facilitarles la vida. Con solo dos clicks, y de manera totalmente gratuita, podés sumar el Google Calendar del Mundial a tu propia agenda:https://t.co/6zoBPSweHa pic.twitter.com/aN1thCxgXM — Sebastián Quadrelli (@SebaQuadrelli) November 9, 2022

Añade las fechas de los partidos del Mundial de Catar

Básicamente, lo que se consigue con el proceso que vamos a indicar es añadir en el calendario de una forma muy sencilla los días y las horas de todos y cada uno de los partidos que se disputarán en el Mundial de fútbol que va a comenzar. De esta forma, simplemente con abrir la aplicación podrás conocer lo que hay el día en cuestión y no tendrás que estar revisando páginas web… lo que suele llevar más tiempo. Estos son los pasos que debes realizar:

Lo primero que tienes que hacer es descargar el archivo creado por Quadrelli en el que está la información que se añade al calendario (hay que decir que el trabajo realizado es excelente). Para hacer esto, debes utilizar el siguiente enlace y obtener el fichero ICS que vas a tener que utilizar.

De forma automática, en el dispositivo móvil que utilizas se abrirá la aplicación de calendario que utilizas habitualmente (si tienes varias te permitirá elegir en la que deseas que aparezcan los partidos del Mundial de Catar de 2022). Aparecerá una pregunta en la pantalla para confirmar que deseas añadir la información. Debes contestar de forma afirmativa, claro.

Hecho esto, y en cuestión de pocos segundos, comprobarás que puede ver los datos en cuestión. Estos van desde el día, la hora e, incluso, verás la bandera de cada selección en el día en el que juega y el grupo de clasificación en el que está encuadrada. El trabajo, como decíamos, es excelente. Si lo deseas, puedes establecer un color concreto para que destaque a la hora de buscar los datos.

Has finalizado, y ya tienes todo perfectamente visible y, lo mejor de todo, accesible.

FIFA

Una vez que finalice el Mundial de Catar 2022, puedes eliminar la información añadida para que no te moleste en el futuro. Entra en la configuración y puede ver claramente el espacio que tienes que marcar (el nombre no deja resquicio a duda alguna) y, entonces, puedes desde ocultar los datos o quitarlos. Sencillo y práctico.