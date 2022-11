Google Stadia comienza a devolver el dinero a sus clientes. ¿Te ha llegado?

A finales de septiembre del año pasado Google anunció el cierre de Stadia, su plataforma de streaming de videojuegos. Un jarro de agua fría para los usuarios de este servicio. Aunque la compañía con sede en Mountain View prometió que devolvería el importe de todas las compras realizadas.

También anunció que estos reembolsos se harían directamente desde Google, por lo que el cliente no tenía que preocuparse por absolutamente nada. Y si eres uno de los usuarios afectados, mejor que estés atento a la bandeja del correo, porque parece que la maquinaria de Google se ha empezado a mover.

Google empieza a devolver todo el dinero a los clientes de Stadia

O esto es lo que se desprende de la última actualización del blog de soporte de Google Stadia, y donde el gigante de Internet ha anunciado que ya han empezado a realizar las primeras devoluciones.

Tal y como indican en la actualización que acaban de publicar: “A partir del 9 de noviembre del 2022, Stadia intentará procesar automáticamente los reembolsos de todas las compras de juegos, complementos y cuotas de suscripción que no sean de Stadia Pro hechas mediante Stadia Store. Te pedimos que tengas paciencia mientras nos ocupamos de cada transacción y que no te pongas en contacto con el servicio de asistencia, ya que no podrán acelerar el proceso de reembolso. De todos modos, esperamos procesar la mayoría de los reembolsos para el 18 de enero del 2023.”

De esta manera, y como habrás podido comprobar en el mensaje que ha publicado la compañía americana, a partir del 9 de noviembre de 2022 Google Stadia comenzará a devolver el importe de las compras a los clientes, con el objetivo de finalizar todo el proceso antes del 18 de enero de 2023.

Por lo tanto, si compraste el mando de Google Stadia o cualquier otro producto relacionado con el servicio de Google, desde hoy hasta el 18 de enero de 2023 podrías recibir el pago.

Tal y como indica la compañía con sede en Mountain View en su comunicado, decir que el pago se hará de forma automática y te enviarán un correo electrónico con instrucciones. En el caso de que no se pueda reembolsar el pago (por ejemplo, pagaste con una tarjeta que ha caducado), Google te informará de cómo solicitar el correspondiente reembolso. Muy probablemente a través de Payoneer, una empresa asociada con Google.

Por último, destacar que aquellos usuarios que hayan realizado hasta 20 transacciones o menos, Google enviará un correo electrónico por transacción reembolsada. En cambio, si has hecho 21 o más compras, solo te enviarán un único correo con todos los reembolsos.

Una pena la muerte de Stadia, pero nadie puede negar que, con este movimiento, Google ha quedado realmente bien con sus clientes.