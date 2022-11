El Huawei Watch GT 3 SE llega a España, ¿merece la pena este reloj barato?

El reloj inteligente Huawei Watch GT 3 SE ya es una realidad en el mercado. La compañía asiática ha anunciado que es posible comprarlo en España con el objetivo de competir en el mercado en el que se ofrecen este tipo de wearables que tiene una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, hablamos de un equipo que se puede convertir en todo un éxito en ventas en las navidades que están cada vez más cerca.

Este es un smartwatch que ante todo destaca por ser completo porque ofrece todo lo que se busca habitualmente en un accesorio de este tipo, Y, además, tiene como virtud que ofrece compatibilidad con los sistemas operativo más utilizado en los teléfonos móviles como son iOS y Android (son olvidar el soporte para Harmony OS, el desarrollo propio de Huawei). En lo que tiene que ver con el diseño, este es un modelo acabado en metal con un aspecto tradicional que destaca por tener un peso de únicamente 35,6 gramos y disponer de un par de botones laterales para acceder a funciones de forma directa.

Una pantalla de muy buena calidad en este Huawei

Pese a que su precio es bastante contenido, como vamos a mostrar más adelante, hay que decir que el panel AMOLED circular de 1,43 pulgadas que tiene este reloj inteligente es de una excelente calidad. Y dos son los motivos principales para ello: un brillo que supera los 400 nits para que todo se vea perfectamente en exteriores y, además, su resolución es de 466 x 466 píxeles, por lo que la precisión es alta.

Huawei

Por otro lado, no le faltan buenos detalles a este Huawei Watch GT 3 SE, como por ejemplo incluir micrófono y altavoz para responder a las llamadas que llegan al teléfono con el que se sincroniza mediante Bluetooth. Aparte, como no le faltan todos los sensores habituales en los smartwatch (como por ejemplo acelerómetro, giroscopio o pulsómetros), podrás detectar más de 100 deportes de forma automática. Además, no le falta GPS, por lo que puede funcionar como podómetro independiente.

Cosas importantes y… su excelente precio

Una de las cosas que se deben tener en cuenta, aparte de saber que el equipo de Huawei incluye resistencia al agua, es que la batería integrada permite un uso habitual de 14 días -según el propio fabricante-. Esto le hace no perder el paso frente a la competencia. En lo que tiene que ver con la carga, esta se realiza mediante un adaptador magnético que es cómodo de manipular y que da uso a un cable USB tipo C para que no tengas problemas de compatibilidad.

En su llegada, el Huawei Watch GT 3 SE se puede comprar en España en color negro (las correas son intercambiables), siendo su precio de 199 euros. Una cantidad de lo más sensata y que le augura un buen comportamiento en el mercado si nada se tuerce. Por cierto, si realizas la compra de este wearable antes del 22 de noviembre de 2022, recibirás como regalo unos auriculares Freebuds SE del propio fabricante.