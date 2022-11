Los divorciados también tienen derecho a la bonificación del IBI para familias numerosas

La ley permite a los ayuntamientos bonificar la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que ostenten el título de familia numerosa. Lo que estos no pueden hacer es discriminar a los progenitores separados o divorciados que no tengan la custodia de sus hijos al exigir que la solicitud se realice respecto de la vivienda habitual de toda la unidad familiar. Este es el motivo por el que, recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Madrid ha declarado ilegal la regulación de dicho beneficio en la ordenanza reguladora del IBI del Ayuntamiento de Madrid.

El fallo (cuyo texto puede consultar aquí) da la razón a un hombre, padre de tres niñas, al que denegaron la bonificación del IBI por familia numerosa por no cumplir el requisito de convivir bajo el mismo techo que todas sus hijas. El juez considera que esta condición choca frontalmente con la definición legal de familia numerosa, que incluye a los padres o madres separados con tres o más hijos “sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica”. La regulación del consistorio, concluye, discrimina a estas familias respecto de las que no están separadas o divorciadas. Esta diferencia de trato, agrega, “es desproporcionada y carece de justificación”.

La Agencia Tributaria Madrileña alegó que el progenitor no cumplía con los requisitos exigidos en Madrid porque su vivienda habitual no era la misma que la de sus dos hijas mayores. Estas se habían quedado con su exmujer tras el divorcio mientras que él vivía con su nueva pareja y con la hija de ambos. El Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid se agarró también a la literalidad de la ordenanza fiscal para rechazar la bonificación porque la casa no estaba “destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia”.

La resolución del juzgado revierte esta situación y condena al ayuntamiento a aplicar el beneficio solicitado. El juez advierte al consistorio de que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española impide dejar fuera de la bonificación a determinadas modalidades de familia numerosa. Estar divorciado o separado no puede ser un impedimento para la rebaja fiscal, por lo que “residir en un mismo inmueble toda la familia no es, ni puede ser, un requisito imprescindible”, afirma en la sentencia.

El juez eleva así mismo una cuestión de legalidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a lo dispuesto en el artículo 12.1 de La Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid.