Musk retoma la moderación de contenidos en Twitter y dice que "el discurso de odio" ha caído

El magnate Elon Musk ha vuelto a justificar los despidos masivos acometidos en la jorndada de ayer en la plantilla de la red social Twitter, su nueva compañia fetiche, por "una caída masiva de ingresos" debida a la retirada de anunciantes, de la que culpó a "grupos activistas" que presionan a las empresas, informa Efe. Musk, en un mensaje esta red social de su propiedad, indicó que situación se está dando "a pesar de que nada ha cambiado con la moderación de contenidos" y de que se ha hecho "todo lo posible para apaciguar a los activistas".

Así Musk defiende ahora el control de los contenidos de esta red: "Una vez más, para que quede claro, el firme compromiso de Twitter con la moderación de contenidos permanece absolutamente inalterado. De hecho, esta semana hemos visto que el discurso de odio ha disminuido por debajo de nuestras normas anteriores, al contrario de lo que se puede leer en la prensa", señaló en su cuenta de Twitter la pasada madrugada.

Asimismo, en otro tuit publicado al mismo tiempo, Musk se refirió a los despidos en la compañía --que según The New York Times afectaban a 3.738 trabajadores de los 7.500 con los que cuenta la red social-- indicando que "lamentablemente no hay opción cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día". Dicho esto, defendió las condiciones de salida de estos empleados: "A todos los que salieron se les ofreció 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo que exige la ley", señaló.

Estrategia inicial

Elon Musk, dueño desde el pasado 28 de octubre de la red social Twitter, ya informó ese mismo día sobre la creación de un "consejo de moderación de contenido" para la plataforma que será el encargado de dar el visto bueno al restablecimiento de ciertos perfiles suspendidos por la anterior administración.

"Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna este consejo", ha señalado Musk en su perfil oficial de la red social.

Este anuncio se produjo entonces apenas unos instantes después de que varios medios de comunicación estadounidenses se hicieran eco de una noticia que apuntaba a que el rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, habría recuperado el acceso a su cuenta de Twitter, informa EP.