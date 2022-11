Chema Alonso: “Trabajamos para que la innovación tecnológica genere retornos al inversor en Telefónica”

Chema Alonso cumple ya 11 años en Telefónica y, de ellos, más de seis en el comité ejecutivo, lo que le convierte en uno de sus directivos más veteranos. Desde su puesto de Chief Digital Officer de la teleco, está al frente de áreas como la innovación, unida a las inversiones en startups, plataformas, y productos y servicios digitales.

Acumula ya una larga trayectoria en Telefónica, ¿qué balance haría? ¿Es ahora la compañía más tecnológica que antes?

Telefónica, haciendo honor a su historia, sigue innovando y cambiando. Yo le digo a la gente que el 100% de los servicios que vende Telefónica hoy en día son por servicios que no existían hace 30 años. Todo ha tenido que ser creado desde cero, redes de datos, 3G, 4G, wifi, televisión de pago, fibra, servicios digitales o cloud. Somos una empresa que está en camino de cumplir 100 años. Esto es algo que todos los ejecutivos de la empresa tenemos en el ADN y sabemos que, si no seguimos creando e innovando, no vamos a conseguir llegar a otros 100 años, y nuestra obligación es seguir innovando.

¿Cómo ha cambiado internamente la compañía?

Si miramos lo que ha pasado estos años, hemos visto nacer Telefónica Digital, cómo de ella aparecían negocios como Tech, con un gran volumen de negocio de ciberseguridad, del cual yo me siento orgulloso de haber estado ahí al principio como mi Eleven Path, además de big data, inteligencia artificial y cloud. También hemos visto traer data centers de cloud a Telefónica, y hemos visto una compañía que se ha transformado internamente en la manera de gestionarse. Veníamos de ser casi una empresa de ingeniería civil, por decirlo de esta manera, en la que había que montar redes físicas y sistemas a, de repente, tener programadores, tener una capa de servicios, y la famosa cuarta plataforma Kernel, donde creamos nuevos servicios digitales y experiencias.

¿Qué se va a poder ver en un futuro próximo?

En el último año, en el comité ejecutivo ya se ha estado hablando de Web3, tokens, pasarela de pago de criptomonedas para que la gente la pueda utilizar, hemos lanzado un ecommerce de NFT, es increíble. Estamos hablando del futuro, de estas redes como edge computing, 5G stand alone, wifi 6, de fibra hasta la habitación, redes programables en tiempo real, el cambio ha sido increíble en este tiempo. La imagen que se veía desde fuera de Telefónica es distinta a la que se percibe por dentro, ha sido como meterme en una turbina, tú lo has dicho, llevo siete años en el comité ejecutivo, casi 11 en la empresa, que han pasado casi como un suspiro.

Habla del metaverso, de nuevos servicios, acaban de anunciar más inversiones en startups deportivas, ¿Hay una nueva oleada de inversión con Wayra?

Nosotros lo que vemos es que Wayra es un proyecto muy maduro, y creemos que hay muchas oportunidades de digitalización de muchos sectores. El nuestro es tecnológico, y ha sido de los más afectados por la revolución digital, pero el impacto lo estamos viendo ahora en sectores como el energético, en la salud, en el sector de los estadios deportivos, donde tenemos grandes proyectos de digitalización. Creemos que estas innovaciones en el mundo del deporte nos van a ayudar a transformar la sociedad y a la mayoría de nuestros clientes. Wayra se está utilizando como vía de traer innovación a la compañía. Es algo conseguido hace mucho tiempo. La innovación está muy metida en el ADN de Telefónica. Ahora estamos viendo cómo nos innovamos en los servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes, que son de muchos sectores económicos. Estamos entrando y mirando al futuro en nuevos verticales, seguros, salud, sportech, Web3 y tokenomics.

¿Qué le van a aportar estas nuevas tecnologías a Telefónica? ¿Cómo atrae esta apuesta a los inversores?

Desde siempre, somos una empresa que tiene metida en la cabeza el guidance financiero. Al final, el objetivo es entregar los ingresos y los indicadores financieros que estamos dando al mercado. Telefónica ha cumplido sistemáticamente esos indicadores. Al final, nuestro objetivo en el mundo de la tecnología es seguir haciendo que esta empresa crezca y sea lo más rentable y sostenible posible para todos los inversores. Luego la situación nos acompañará más o menos en algunas situaciones. Hemos visto cosas que no nos gusta ver como el proceso de desglobalización, con una guerra en Europa que nos está afectando con un nivel de inflación muy alto. Pero los objetivos que nosotros tenemos con la innovación tecnológica, de atracción de emprendimiento y modernización de Telefónica siempre son los mismos: hacer una compañía mucho más preparada para el futuro, mucho más potente, y que genere más retornos para los inversores.

¿La innovación externa ha sustituido a la interna?

No, en absoluto. La innovación interna está imbuida en todos los productos que hacemos. Lo hemos visto recientemente en joint ventures, como Solar360 con Repsol o en Movistar Prosegur Alarmas. También estamos haciendo el despliegue de wifi 6 y lanzando las nuevas plataformas de televisión vinculadas a las apps. La innovación interna sigue estando, pero es imposible que una empresa realice toda la innovación que necesita hoy en día toda la sociedad. Por eso es fundamental trabajar con partners y emprendedores. Ni mucho menos, no solo no la ha sustituido, seguimos haciéndola, pero sí que creemos que tenemos que acelerar en la parte de innovación externa, y por eso invertimos también en Leadwind, que es el fondo que dirige K Ventures y en el que nosotros somos el led investor, y estamos invirtiendo en compañías grandes. Hemos hecho, desde Telefónica, inversiones en compañías. Es un complemento fundamental.

¿Cuál ha sido el hito tecnológico que más destaca desde su llegada a la compañía? ¿Y financieramente, cuál ha sido la operación más destacada?

Financieramente no puedo decir, pero creo que hemos hecho grandes operaciones. El grupo ha hecho transacciones de relevancia como la joint venture de O2 y Virgin Media en Reino Unido. En el ámbito tecnológico es bastante sencillo. Fui allí con mi empresa, con Eleven Paths, con Informática 64, y, hoy en día, el negocio de Telefónica Tech, con ciberseguridad, big data y cloud, supera ya los 1.000 millones de euros al año. Estamos hablando de una creación de negocio que surgió de aquella Telefónica Digital. Para mí, es bastante evidente ese. Pero si miramos también los últimos años, vemos también el negocio de televisión o de wifi. Todas estas apuestas nos han ayudado a crecer en resultados.

La ciberseguridad se ha convertido en un negocio clave con 1.000 millones de euros al año…

Es cierto, y los objetivos que tenemos son muy ambiciosos para este año y para el que viene.

En el plan estratégico se habló de unos ingresos adicionales con Tech de 2.000 millones…

Es correcto, y siguen estando en el plan.

¿Cómo está ahora mismo el proyecto Aura, que fue una de las grandes apuestas de Telefónica en los últimos años?

Actualmente, Aura está metida en nuestros servicios, en el mando vocal, Movistar Home, las aplicaciones de vídeo, en el contact center y la atención al cliente. Al final, todas las tecnologías van a ir con interfaces cognitivos. La inteligencia artificial se va a meter ahí, es necesario que todas las empresas tengan ese interface basado en lenguaje natural, que es a donde se dirige la experiencia. Para nosotros, Aura sigue siendo una pieza fundamental.

¿Está más implantada en unos países más que en otros?

Realmente, Telefónica ofrece servicios convergentes en Brasil y España, donde se comercializa el servicio de televisión, y son los países donde más impacto tiene Aura. En otros países, es solo móvil y el impacto de Aura es más pequeño.

Otra de sus áreas son los servicios digitales para el hogar, ¿cómo van estas actividades?

En los servicios digitales para el hogar seguimos siendo líderes, llevando tecnología en nuestros países. Hemos desarrollado, aparte de nuestra fibra y nuestro wifi, todo lo que tiene ver con televisión de pago, que se sigue ampliando; hemos lanzado las joint ventures Solar360 y Movistar Prosegur Alarmas, y tenemos intención de seguir lanzando nuevos servicios para el hogar.