Cómo solucionar que no lleguen notificaciones del iPhone en los Apple Watch

Seguro que en alguna ocasión de forma inexplicable te han dejado de llegar las notificaciones al Apple Watch que tienes. Este, generalmente, se debe a un problema menos que tiene fácil arreglo. Te mostramos tres soluciones que vienen a dar respuesta a lo que habitualmente ocurre para que suceda esto.

Una de las cosas que debes tener claras es que, habitualmente, el fallo se produce en los Apple Watch, no en el iPhone con el que está sincronizado. Por lo tanto, es en el accesorio wearable en el que debes fijarte y realizar las acciones pertinentes. Y, evidentemente, que ocurra lo que hemos comentado antes es una molestia, ya que se deja de aprovechar una de las funciones más útiles que tienen los relojes inteligentes debido a que evitan que se tenga que estar sacando constantemente el teléfono del bolsillo de la chaqueta o el pantalón.

Tres posibles soluciones para el Apple Watch

A continuación, dejamos opciones que, por muy sencillas que puedan parecer, son las que generalmente solucionan el problema que tiene como resultado que no se reciben las notificaciones al smartwatch de la compañía de Cupertino desde el móvil con el que está sincronizado. Son las siguientes:

Revisa si la conexión Bluetooth está activada

Esto es lo primero que debería hacer, ya que en muchas ocasiones por descuido se deshabilita esta conectividad, lo que tiene como resultado que se pierda la sincronización con el iPhone. Y, evidentemente, esto hace que no se reciban notificaciones. Para realizar la comprobación, abre el Centro de control deslizando en la pantalla hacia arriba. Si ves el icono del teléfono de color verde, todo está bien.

En caso contrario, en la Configuración del Apple Watch, Encuentra la opción Bluetooth y entra en ella. Y pulsa en el deslizador hasta que pase de color gris a verde. Hecho esto, has acabado.

Pixabay

Reinicia el Apple Watch

Los tiempos en los que la compañía de Cupertino lanzaba sistemas operativos que eran prácticamente infalibles, ya pasaron. En ocasiones, el software tiene problemas de funcionamiento que se suelen solucionar con un reinicio. Sí, como ocurre con Windows o Android. La forma más sencilla de conseguir esto es que pulses en el botón lateral del smartwatch y, cuando aparezca el menú correspondiente en la pantalla, utilices el icono de apagado que está en la zona superior derecha. Sigue los pasos posteriores y espera a que todo vuelva a funcionar correctamente.

El Modo avión puede ser el problema

Puede ser que activases esta opción sin quererlo y, por este motivo, no recibas las notificaciones. Para quitar el Modo avión, entrar en la Configuración en el Apple Watch y luego, selecciona el apartado con el mismo nombre. Ahí existe un deslizador que debes estar gris y no verde. Si no es así, pulsa en él para que deje de estar activa la opción de la que hablamos. Esto debe solucionar el problema en cuestión.