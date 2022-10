Modo mantenimiento en los móviles Samsung: qué es y cómo activarlo

Llevar el smartphone al servicio técnico es algo que, desgraciadamente, ocurre de vez en cuando. Y, en este momento, más de uno tiene en la cabeza si los operarios tienen acceso a la información que hay en el interior del terminal. La respuesta en líneas generales es afirmativa, pero en los equipos de Samsung hay una herramienta que sirve exactamente para que esto no sea así: el Modo mantenimiento.

Esta función, que se incluye en la personalización One UI de la compañía coreana desde este mismo año, tiene como objetivo que se bloqueen ciertos apartados y, de esta forma, que nadie (ni un operario que está arreglando el teléfono), pueda acceder a ella. Sin duda alguna es una posibilidad excelente y que evita problemas con la información personal. Pero es posible que no sepas cómo activarla en tu terminal de Samsung, te vamos a mostrar los pasos a dar para saber cómo lograrlo y que nadie pueda ver, por ejemplo, las fotos que tienes guardadas.

Cómo activar el Modo mantenimiento en tu Samsung

Lo primero que debes saber es que, para poder dar uso a esta función, tu terminal debe utilizar la versión de One UI 5 o posterior, ya que en caso contrario no existe la funcionalidad. Si no la tienes, comprueba en el propio terminal si dispones de la actualización correspondiente -y no dudes en instalarla-. En el caso de que tengas lo necesario en tu smartphone, lo que tienes que hacer es seguir estas indicaciones:

Accede a la configuración del teléfono, para ello utiliza la aplicación correspondiente que encontrarás con un icono que tiene forma de un engranaje.

Ahora, en el listado de opciones que ves en la pantalla, tienes que buscar el apartado Cuidado de la batería y el dispositivo. Una vez que lo encuentres, dale uso de forma habitual. Entonces, entras en el apartado donde está la función que deseas activar.

Revisa y localiza Modo de mantenimiento, que tiene un deslizador justo a su lado. Actívalo (esto sabes que es efectivo si deja el color gris por uno más llamativo, que depende del tema que tengas en tu móvil de Samsung).

Ahora, debes estar seguro de que deseas poner en este Modo al terminal, ya que no podrás utilizarlo… por lo que debes realizar el siguiente paso cuando decidas que es el momento de llevar el equipo a reparar. Cuando esto ocurra, reinicia el equipo y verás que la función es efectiva.

Hecho esto, has finalizado.

Pexels

Cuando quieras quitar el Modo de mantenimiento, lo que tendrás que hacer es dar la opción que permite hacer esto al encender el teléfono de Samsung. Tendrás que indicar algunas de las pasarelas de seguridad que tienes establecidas, como por ejemplo el PIN. Al hacer esto, entras de forma habitual en el teléfono (y, eso sí, es recomendable que el deslizador activado en los pasos anteriores esté deshabilitado).