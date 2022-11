El 70% de las pymes apuesta por la digitalización e invertirán recursos en ello

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas apuestan por la digitalización. En concreto, el 70% de las empresas de este tipo confía en la digitalización y ya se plantea invertir en ella en los próximos tres años. Así se desprende del estudio ‘La Pyme española en 2022: retos y aspiraciones digitales’ desarrollado por BeeDIGITAL.

Las pymes esperan destinar entre 1.000 y 3.000 euros anuales a la digitalización. El principal objetivo de su inversión pasa por, en el 64% de los casos, incrementar su presencia en Internet y así alcanzar un mayor número de clientes. Por su parte, un 52% de las pymes quiere digitalizarse para protegerse mejor de los ciberataques mientras que un 51% de ellas lo hace para mejorar la atención a sus clientes y ofrecerles nuevos canales de comunicación con la empresa como es a través de la web o de las redes sociales.

Sin posicionamiento web

Según el estudio publicado, el 87% de las pymes ya dispone de página web y el 31% de ellas incorpora opciones de venta online. Sin embargo, más de la mitad afirma que no siempre mantiene este canal actualizado. A esto se suman algunas carencias como la estructura y el diseño web, que dificultan la visibilidad de los negocios en Internet. De hecho, el 40% de ellos no aparece en la primera página de los resultados de Google y el 86% de las pymes que dice utilizar las redes sociales como canal de comunicación con sus clientes no ha publicado nada en los últimos 6 meses.

El CEO de BeeDIGITAL, Javier Castro, advierte que en España las pymes “tienen un peso mayor que la media europea tanto en los ingresos económicos como en el empleo, de ahí su especial relevancia dentro del tejido productivo nacional. Estas, todavía presentan un margen amplio para impulsar su digitalización en aspectos como presencia digital, e-commerce, big data o la Inteligencia Artificial. La posibilidad de integrar la tecnología en empresas combinado con el capital humano nos ofrece un amplio campo de mejora en el que trabajar”.