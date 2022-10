Aprovecha mejor el nuevo Amazon Echo Dot: así mejorarás su calidad de sonido

La nueva generación de los Amazon Echo Dot ya se puede comprar en España y, una de sus grandes novedades es que se mejora de forma muy importante la calidad de sonido que ofrece el altavoz inteligente. Pero, además, es posible configurar de una forma precisa lo que se escucha, y te mostramos cómo puedes conseguirlo.

Lo que se tiene que utilizar es una opción que hay en la aplicación Alexa, que es la que permite controlar todos lo que tiene que ver con los Amazon Echo Dot, sean de la última generación o de alguna anterior. En este desarrollo, hay un apartado que funciona a modo de ecualizador y, por lo tanto, es posible establecer cambios en ciertos parámetros que hará que lo que escuches lo hagas de una forma mucho más personalizada. Una excelente opción incluida por el fabricante en la app de la que hablamos.

Así puedes personalizar el sonido de tu Amazon Echo Dot

El proceso es muy sencillo, un detalle bastante positivo, y hay que decir que no pones en riesgo alguno al altavoz inteligente debido a que hablamos de un cambio de configuración que no afecta a nada vital en el funcionamiento del accesorio. Por lo tanto, no debes tener miedo alguno a la hora de realizar las modificaciones que son posible realizar para conseguir escuchar las cosas exactamente como tú quieres. Estos son los pasos que tienes que seguir:

Abre la aplicación Alexa que está disponible tanto para iOS como para Android. Ahora, en la zona inferior, pulsa en Dispositivos.

Aparece una pantalla en la que tienes que elegir en la zona superior izquierda Echo y Alexa. Verás en este momento la lista de los dispositivos que tienes configurados y, entre ellos, encontrarás el Amazon Echo Dot que deseas configurar.

Pulsa en el modelo elegido y, a continuación, en la parte superior derecha de la pantalla debes utilizar el icono de engranaje que hay. El primer apartado que verás después del nombre se llama Configuración de Audio. Pulsa en él.

Ya tienes delante el ecualizador integrado que permite que gestiones los graves, medios y bajos. Establece la configuración que te encajé mejor utilizando el deslizador de cada opción y, cuando acabes, ya pude salir de la aplicación Alexa.

Hecho esto, has finalizado.

Puedes repetir la operación tantas veces como desees y en todos los Amazon Echo Dot. Lo cierto es que la mejoras es importante en lo que tiene que ver con la personalización, aunque no obtendrás un aumento de potencia en el altavoz, ya que esto depende directamente del hardware. El caso es que puede sacarle más partido del que crees al altavoz inteligente del que hablamos.