El gasto en belleza se repone del Covid y alcanza una media de 166 euros anuales

Congresos. El Salón Look dedicará sendos congresos a la peluquería, la asesoría de imagen y a la estética. Así, la feria acogerá el III Congreso Iberoamericano de Asesoría de Imagen (el viernes 21); un nuevo proyecto formativo, el Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial, y el XIV Congreso de Estética (ambos el sábado 22).

Clases prácticas. La micropigmentación en labios, cejas y correcciones serán objeto de clases maestras impartidas por profesionales como la maestra internacional Dora Marcano o expertos de la firma Euro-Touch.

Masajes. La feria acogerá la jornada formativa Masajes del Mundo, en la que expertos de los países invitados de esta edición, Colombia, Brasil, Rumanía, República Dominicana y Perú, compartirán las diversas técnicas que utilizan en sus masajes.

Hair Look. La pasarela dedicada a la peluquería regresa el domingo 23 con el espectáculo Effervescene, en el que participarán Manuel Mon, el colectivo Experimento no name y Rafael Bueno. Los desfiles continuarán por la tarde noche con el Kemon Fashion Show, que contará con la actuación de Mauro Galzignato junto con el equipo de Kemon Crew, y de los hermanos Siëro.