Radisson Hotel Group triplicará su porfolio en España

En la capital se acaba de abrir el primer hotel Radisson RED en España, ubicado en la emblemática y céntrica calle Atocha. La marca, de marcado carácter urbano y estilo de vida, está concebida para conectar con la cultura y gustos de las ciudades donde se ubica, pretende captar y acompañar a los viajeros que visiten Madrid.

En una ubicación privilegiada como es el llamado triángulo del arte, formado por el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado; a escasos metros del Jardín Botánico, así como en las inmediaciones del eje del Paisaje de Luz, catalogado recientemente como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el nuevo hotel pretende revolucionar la oferta de la capital con sus zonas de ocio y gastronomía, especialmente concebidas para que sean espacios y conceptos abiertos no solo a sus huéspedes sino también al público madrileño y a cualquier visitante, aunque no esté alojado en el hotel.

En su planta baja, el nuevo Radisson RED Madrid cuenta con un lobby amplio y continuo en el que se sitúa el restaurante NKO by Eneko Atxa, con cinco estrellas Michelin y donde ofrece su visión de la cocina japonesa; el Music & Lounge Bar Oso Rojo, así como un espacio que ofrece una propuesta gastronómica en formato delivery (entrega) y take away (llevar) –llamada DeBokata–, la primera Bocatería de Eneko Atxa, además de la recepción y una amplia sala de reuniones.

A estos espacios se une el Nigiri Basque House en el rooftop (azotea) del hotel, con impresionantes vistas del skyline de Madrid y que está llamado a convertirse en un espacio de referencia para disfrutar de los originales nigiris de Eneko Atxa junto a una sofisticada propuesta de coctelería de autor.