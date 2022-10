Habrá nuevo Apple TV este mismo año y llegará con cambios importantes

Existen muchas dudas respecto a si habrá una nueva generación del reproductor Apple TV este mismo año. No parecía que esto finalmente se produjese, pero las cosas han cambiado por la publicación de una información de uno de los mayores expertos en todo lo que tiene que ver con Apple: Mark Gurman.

Según este analista, que tiene un excelente control de la línea de suministros de la firma liderada actualmente por Tim Cook, todo hace pensar que antes de que acabe este año 2022 habrá un nuevo reproductor multimedia tal y como demandan los usuarios. Y el motivo para ello es disponer de un modelo que esté adaptado a las necesidades actuales en lo que tiene que ver con la potencia que ofrece con las aplicaciones -y, también, con la calidad de imagen-.

Lo que se puede esperar del nuevo Apple TV

Uno de los primeros cambios que se dan por seguros que tendrá la nueva iteración del reproductor multimedia es la inclusión de un procesador más potente para que no sufra tanto con algunas apps y, tampoco, con contenidos multimedia de una alta resolución. Se pasará a utilizar el Apple A14 Bionic, por lo que hablamos de un componente de un alto rendimiento. A esto, además, hay que sumarle que la RAM será mayor, aumentando un giga hasta llegar a los 4GB. Por lo tanto, se dará un salto cualitativo muy importante.

Pixabay

Por otro lado, Gurman indica que es prácticamente seguro que el mando a distancia será renovado, para que sea más estilizado a la vez que útil. Podría parecerse un poco más al que ofrecen los Chromecast de Google (y en iOS 16 se han visto algunos elementos que confirman este cambio). Evidentemente, el acceso a Siri se mantendrá, y es posible que sea más eficiente. El caso es que esto seguro que llama la atención a más de uno, y se piensa muy seriamente el cambio de Apple TV, ya que el mando actual no es el más ergonómico que existe.

Alguna cosa más del nuevo modelo

Una de las importantes es que todo hace pensar que la presentación del nuevo modelo podría ocurrir este mismo mes de octubre (pero no se descarta que sea lanzado el nuevo reproductor de forma independiente y sin evento en noviembre para aprovechar al máximo la temporada de navidades). Por otro lado, en lo que tiene que ver con el aspecto del Apple TV, no se esperan grandes cambios, aparte de ser algo más estilizado para que no ocupe tanto en el mueble del salón.

Por el momento no se ha suministrado dato alguno respecto al precio, más allá que, como el resto de la gama de Apple que se ha ido presentando este año, habrá un incremento de precio para ajustar los costes con las ganancias que la compañía desea obtener de todos y cada uno de sus productos.