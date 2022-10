Cómo hacer que un documente PDF ocupe menos sin que pierda calidad

Los archivos PDF se han convertido actualmente en un estándar para mandar documentos, ya sea por correo electrónico o por una aplicación de mensajería. Su universalización ha sido muy positiva, ya que con ella se ha conseguido que todos puedan utilizarlo porque incluso hay apps que integran opciones de visualización (un ejemplo es Drive y OneDrive). Si tienes muchos almacenados y necesitas reducir su tamaño, te mostramos una forma de lograrlo sin que pierdan calidad.

La opción que se suele recomendar es la de usar la herramienta Adobe Acrobat. Esta es de una excelente calidad, pero tiene un inconveniente que puede ser insalvable para muchos: es de pago, por lo que para más de uno no será la opción más viable. Si este es tu caso, te vamos a mostrar una web en la que puedes reducir el tamaño de los PDF con una gran fiabilidad y sin tener que pagar nada por ello.

Reduce el tamaño de tus archivos PDF gratis

La web en cuestión se llama SmallPDF y su funcionamiento es tan sencillo como adecuado, ya que permite comprimir los archivos que tengas, independientemente que contengan imágenes o no (además, el tamaño inicial de estos no es un inconveniente). Eso sí, la versión gratuita que puede utilizar tiene restringido el número de procesos que puedes realizar al día a 10, por lo que tendrás que trabajar por lotes de ser necesario.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la dirección en la que está la página en cuestión. Para ello debes utilizar el siguiente enlace (que es el propio de la herramienta de compresión).

Ahora, en el cuadro rojo que hay en la parte derecha de la pantalla tienes que pulsar en el botón que pone Choose Files. Se abre un explorador de archivos en el que tienes que localizar el archivo PDF que deseas comprimir. Puede estar ubicado en el disco interno o en uno externo que tengas conectado al ordenador o dispositivo móvil.

SmartLife

Volverás a la web una vez que tengas la elección realizada y, ahora, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón Compress. Este inicia el proceso que, cuando finaliza, muestra la opción de descargar el resultado. Debes hacer esto para guardar el nuevo PDF. Es recomendable que revises si todo ha ido de forma correcta.

Si es así, ya puedes eliminar el original y quedarte con el nuevo. Y, entonces, puedes volver a comprimir un nuevo documento

Has finalizado y, como has visto, todo es de lo más sencillo.

La efectividad de la compresión depende del contenido, debido a que no es lo mismo trabajar con un PDF que tiene únicamente texto que si se incluyen imágenes. Pero el ratio que se logra va desde el 50 al 80%, lo que no está nada mal. Por lo tanto, no es mala idea que tengas a mano el acceso a la web que te hemos comentado, ya que su utilidad está fuera de toda duda.