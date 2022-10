Conocer para comprender: educar en finanzas para tomar mejores decisiones

Desde el año 2015, cada primer lunes de octubre se celebra en España el Día de la Educación Financiera. Una iniciativa puesta en marcha por el Banco de España y la CNMV, en colaboración con diversas instituciones y entidades, que “busca concienciar sobre la importancia de la educación financiera y mejorar la educación financiera de la población”.

Los últimos informes PISA (programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE) nos han situado a la cola, en cuanto a cultura financiera se refiere. Y si nos fijamos en los datos que publicó en 2021 la CNMV en su informe “Educación financiera y decisiones de ahorro e inversión: un análisis de la Encuesta de Competencias Financieras”, la nota media derivada de la evolución de conocimientos financieros de la muestra es de 5 sobre 10, “mostrando un 70 % de los individuos unos conocimientos medios o altos y un 25 %, unos conocimientos bajos o muy bajos”.

El informe también ponía el foco en la relación que tienen los encuestados con su dinero: “El análisis del comportamiento del individuo respecto al ahorro muestra que, en general, los encuestados dan una importancia muy alta al hecho de ahorrar, aunque casi un 40% de ellos declara no haberlo hecho en el último año. Las personas que ahorran, en general, optan por un número muy reducido de activos financieros, que en pocos casos son más de dos”.

El informe hace referencia a la Encuesta de Competencias Financieras, que fue elaborada conjuntamente por el Banco o de España y la CNMV, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística entre 2016 y 2017 dentro del Plan de Educación Financiera. La encuesta se compone de unas 200 preguntas realizadas a 8.554 personas en relación con sus conocimientos de conceptos económicos y financieros, su capacidad de ahorro y si tienen o no contratados productos financieros.

Desde entonces, la situación económica y social de nuestro país ha cambiado mucho. La crisis financiera, en ese momento, estaba más reciente y el sentimiento de desconfianza y cautela hacia el mundo de las finanzas y la inversión, también. Aunque, por otro lado, ese clima impulsó la necesidad de que hubiera más cultura financiera y de que el consumidor, antes de tomar cualquier decisión de finanzas o de inversión, conociera la letra pequeña de lo que estaba contratando: sus implicaciones y sus riesgos.

En los últimos años, y especialmente a raíz de la crisis del Covid-19 y en el último año por la guerra en Ucrania, hemos visto cómo muchos conceptos económicos volvían a la primera plana de la actualidad y hemos visto, también, cómo nos impactaba en nuestro bolsillo y en nuestro día a día.

La subida de la inflación, los problemas de suministros, la escalada de la gasolina, del gas, la subida de los tipos de interés, el incremento del euríbor, etc. Todo esto ha impactado en la economía de las familias españoles y de las empresas y ha llevado a muchas de ellas hacerse preguntas cómo: ¿me interesa cambiar de hipoteca? ¿Es el momento de pedir ese préstamo? ¿Cuánto me va a costar de más financiarme? ¿Qué hago con mi dinero para no perder poder adquisitivo con la inflación?

Y esta preocupación y mayor interés por todo lo relacionado con el dinero y las finanzas, se palpa en la última encuesta que ha publicado EFPA España (European Financial Planning Association) con motivo del día de la Educación financiera. Así, “el 85% de los profesionales consultados por EFPA España cree que sí ha aumentado el interés y preocupación de sus clientes por la economía y las finanzas en los últimos años”. Y, como explican desde la asociación, “la mayoría lo atribuye al repunte de la inflación, que eleva la preocupación por la gestión de las finanzas personales”.

Por otro lado, el 62% de los encuestados considera que el nivel general de educación de sus clientes se ha elevado en los últimos años y, además, dos tercios de los asesores consulados cree que se ha incrementado el interés por el ahorro para la jubilación entre sus clientes.

¿Nos hemos dado cuenta de cómo nos influye la formación al tomar decisiones? En este sentido, la responsable de Personas de Abante, María García-Obregón, recuerda que “las decisiones financieras trascienden la parte económica y, por eso, tener más cultura financiera nos va a ayudar a tomar las decisiones que necesitamos para poder cumplir con nuestros objetivos vitales”.