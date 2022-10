Las telecos elevan la presión sobre Competencia para que facilite la consolidación

Ganadores. La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el recurso de Bruselas por la anulación del bloqueo a la fusión de O2 y Three en Reino Unido supondría un cambio entre ganadores. Si se ratifica y pierde la Comisión Europea, ganaría la posición que tenía Telefónica en 2016 para fusionar O2 con Three, pero que se prohibió al grupo español. Según fuentes del sector, Telefónica no podrá recuperar lo que dejó de ingresar por no poder materializar la operación de O2 en 2016 y verse obligada a cerrar en 2020 su acuerdo con Virgin Media. Vodafone, que ahora negocia la fusión con Three, sería la beneficiaria, pese a que en 2016 fue el grupo que más quejas interpuso ante los reguladores para frenar la fusión de O2 y Three, porque perjudicaba a la competencia y a los usuarios.

Digi. Tanto en la operación de España como en la de Portugal entra Digi, que se ha convertido en el quinto operador español, con 4,4 millones de clientes. La empresa va a ser uno de los candidatos para adquirir los posibles activos que competencia obligue a vender a Orange y MásMóvil para aprobar su integración. Además, Digi irrumpió como quinto operador en Portugal, tras adquirir espectro en 2021. La empresa ya ha llegado a un acuerdo con Cellnex para desplegar red.