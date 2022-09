Apple aumenta el número de los iPad que pueden utilizar Stage Manager

Una de las grandes novedades que han llegado a los iPad últimamente es Stage Manager. Esta es una herramienta que potencia de forma significativa la multitarea en los tablets de Apple, y que se introdujo con la llegada del sistema operativo iPadOS 16. Eso sí, su compatibilidad era, por ahora, bastante reducida, ya que únicamente los modelos con procesador M1 eran los únicos que podían utilizarla. Y esto, es algo que va a cambiar.

La función de Stage Manager es la de conseguir que el uso de los iPad en condiciones de multitarea sea mucho más efectivo. Aparte de ofrecer un funcionamiento rápido y eficaz, al menos sobre el papel, también permite opciones tan interesantes como el poder redimensionar las ventanas de cada aplicación que se tiene abierta. Es decir, un paso más para recortar distancia entre los portátiles y los tablets de la compañía de Cupertino.

Apple lleva a más iPad Stage Manager

El lanzamiento de la última versión de prueba de iPadOS (por el momento exclusivamente para desarrolladoras), ha sido la que ha mostrado el aumento de compatibilidad de la función de la que estamos hablando. De esta forma, la firma norteamericana aumenta la cantidad de tablets que pueden utilizar Stage Manager. En concreto, los que adquieren el soporte del que hablamos son el iPad Pro de 11 pulgadas y los que tiene una pantalla de 12,9” (es decir, los equipos que vieron la luz en los años 2018 y 2020).

Apple

Este es un paso importante, ya que los dos dispositivos antes mencionados incluyen en su interior procesadores Apple A12X y A12Z. Es decir, que no son de la familia de los SoC M1 que eran los únicos que hasta la fecha podía utilidad esta interesante función en multitarea. Por lo tanto, hablamos de un rendimiento menor, pero suficiente en este hardware para que se obtenga una buena experiencia de uso en líneas generales.

Eso sí, existe una restricción

Esta no es otra que no tener la posibilidad de trabajar con Stage Manager de forma combinada con pantallas externas. Como resultado, únicamente funcionará, al menos por el momento, con la propia de los iPad Pro que hemos enumerado antes. A este respecto, hay que indicar que la propia Apple ha comunicado que esta misma opción para los modelos con chip M1 también dejan de ofrecer esta posibilidad, ya que la experiencia que tiene algunos usuarios no es la mejor posible. Por lo tanto, trabaja para cambiarlo y hasta que todo funcione correctamente, se perderá la funcionalidad.

El caso es que el aumento de compatibilidad de Stage Manager con más tablets de Apple es una muy buena noticia. Con ella, se aumentan las opciones de uso tanto en el plano personal como en el profesional. Y, esto, no hace más que acrecentar las dudas de la convivencia de los nuevos iPad y los portátiles MacBook de la firma de Cupertino.