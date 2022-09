Gustavo Trillo: “Esperamos que nuestro fondo de Bolsa global rente más del 10% al año”

Gustavo Trillo (Madrid, 1974) apura los últimos días antes del estreno de la gestora de fondos Panza Capital. El antiguo director comercial de Bestinver dejó su anterior casa en enero 2021 y afronta ahora su primer proyecto con el control absoluto. Trillo y otros ex de Bestinver, como Ricardo Cañete, serán los socios de la firma, constituida con una aportación de capital de 1,2 millones de euros. Si todo va bien, para finales de octubre estarán ya invirtiendo con sus propios fondos.

¿Cuántos fondos tendrá Panza Capital?

Tendremos básicamente tres fondos de Bolsa global. Habrá uno que tendrá un perfil muy especializado en inversión en valor, que invertirá en compañías razonables que cotizan muy baratas. Otro tendrá un perfil más de calidad, al seleccionar cotizadas muy buenas que cotizan a precios razonables. Pero nuestra principal estrategia será una combinación de los otros dos. Este fondo irá modulándose más hacia inversión en valor o hacia calidad, en función del momento de mercado.

¿Algún producto más?

Tendremos un plan de pensiones que replique la evolución de nuestro fondo principal, y un fondo de efectivo, para clientes que quieran dejar un dinero aparcado transitoriamente.

¿Qué rentabilidades esperan?

En el fondo de compañías de calidad sería razonable lograr un 7% de retorno anual. En el fondo más value podríamos alcanzar el 10% anual. Y en el fondo bandera, que combina las dos estrategias, aspiramos a lograr rentabilidades superiores al 10%.

Si en el fondo principal esperan más rentabilidad que en el fondo value, ¿qué ventaja tendrá invertir en este último?

Puede haber clientes que tengan ya una cartera de fondos determinada y que justo lo que estén buscando en un momento dado es un fondo que tenga esa estrategia específica de inversión en valor.

¿Dónde invertirán los fondos?

En renta variable de países desarrollados, fundamentalmente Europa y Estados Unidos.

¿Descartan tener un fondo de Bolsa española?

Sí. Creemos que hace ya tiempo que no tiene sentido para un cliente tener un fondo que esté concentrado en un mercado tan pequeño.

¿Se incorporará al proyecto Beltrán de la Lastra, expresidente de Bestinver?

Eso no lo puedo comentar. Sería él quien tendría que decirlo. Lo que sí que puedo decir es que no empezaremos a invertir hasta que no esté el equipo al completo.

¿Cuándo concluye su periodo de no competencia?

Creo que a mediados de octubre, pero no sé exactamente.

¿Qué plantilla tendrán?

En la parte de inversión habrá siete personas, entre gestores y analistas. El resto seremos 12. Estaremos cerca de los 20 empleados.

¿Cómo van a vender los fondos?

Vamos a priorizar la venta directa al inversor final. Ese ha sido siempre nuestro modelo. Creemos que es muy importante que el cliente conozca de primera mano nuestro estilo de inversión y que sea consciente de la importancia de mantener las inversiones en el largo plazo, para que sean efectivas.

¿Descartan vender en banca privada?

No. Pero solo lo haríamos si la firma con la que llegáramos a un acuerdo nos permitiera tener el trato directo con el cliente. Nuestra prioridad es la venta directa.

¿Y en plataformas de fondos?

En principio, no. Porque no queremos que nos entre dinero caliente cuando los fondos van bien y nos salga dinero cuando haya una corrección. Esas fluctuaciones dificultan la labor del gestor y van en contra de nuestra visión.

¿Cómo será el esquema de comisiones?

Todos los fondos van a tener una comisión fija, más baja que las que hay en el mercado, y una comisión de éxito. No nos parece justo cobrar lo mismo al cliente cuando el fondo va bien que cuando va mal. Estamos pendientes de que la CNMV apruebe los folletos de los fondos.

¿Qué patrimonio aspiran a ­gestionar?

Pensamos que podemos colocarnos en el rango medio de tamaño entre las gestoras independientes. Eso supondría llegar a gestionar entre 500 y 1.000 millones de euros. Pero no es algo que nos preocupe especialmente.

¿El delicado momento de mercado les va a beneficiar o a perjudicar?

Creo que nos va a beneficiar, aunque en cualquier caso nuestra vocación por el largo plazo es la prioridad. Tenemos una inflación muy alta, subidas de tipos de interés, una situación geopolítica muy complicada... Esto ha hecho que muchas empresas estén cotizando con descuentos de más del 50% respecto a sus máximos, lo que nos brinda muy buenas oportunidades de entrada.

¿Cuándo creen que podrán empezar a invertir?

Confío en que para finales del mes de octubre la CNMV ya nos haya aprobado el folleto de los tres fondos y que ya tengamos el equipo al completo.

¿Qué recepción esperan?

Nos está sorprendiendo mucho la acogida por parte de los potenciales clientes. Tenemos ya a mucha gente registrada en nuestra página web para informarse de cuándo vamos a lanzar los fondos.

¿Habrá mínimos de inversión?

No. Queremos hacer las cosas bien, pensando siempre primero en el cliente. Y no creemos que le aporte nada tener un mínimo de inversión. Tampoco tendremos una penalización por reembolso anticipado. ¿Qué sentido tiene que se le cobre una comisión extra por sacar su dinero antes de un año, si lo que yo defiendo es que lo debería dejar invertido más de cinco años?

¿Cuántas compañías tendrán en cartera los fondos?

En el fondo de acciones de calidad habrá una mayor concentración. Entre 30 y 40 títulos. Porque encontrar una empresa muy buena que cotiza a precios razonables es difícil. En cambio, en el fondo de compañías razonables que cotizan a precios bajos, el fondo más value, sí que podríamos llegar a los 60 o 70 valores.