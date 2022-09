Martine Clozel (Idorsia): “Las farmacéuticas no han tenido interés en el insomnio”

En 2017, Martine Clozel (Nancy, Francia, 1955) y su esposo Jean-Paul Clozel vendieron la farmacéutica Actelion al gigante estadounidense Johnson & Johnson por 30.000 millones de dólares. De esa transacción, Forbes calcula al matrimonio una fortuna de alrededor de 1.100 millones, lo que convierte a esta directiva en una de las mujeres más ricas de su país.

Pero la pareja no paró tras la venta. Inmediatamente después fundaron la farmacéutica Idorsia en Basilea (Suiza). Médico de formación, la ejecutiva es ahora la vicepresidenta ejecutiva y directora científica. Francia la premió con el prestigioso galardón de oficial de la Legión de Honor.

La nueva compañía ha lanzado al mercado en mayo sus primeros fármacos de I+D propia. Uno frente al insomnio (daridorexant, de nombre comercial Quviviq) ya está disponible en EE UU y aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. En España, la compañía negocia precio de referencia actualmente con el Ministerio de Sanidad. En Japón, comercializa clazosentan para algún tipo de hemorragias. De momento, la compañía está en pérdidas hasta que avance en estas ventas y otros fármacos que puedan llegar. Clozel ríe al ser preguntada por qué no se ha dedicado a la vida contemplativa tras embolsarse 1.100 millones.

Tras la venta de Actelion, ¿por qué usted y su esposo fundaron una nueva compañía?

No estábamos pensando vender cuando Johnson & Johnson se nos aproximó. Nuestra idea era mantenernos en el campo de la investigación. También preservar los empleos de las personas que habían estado trabajando en Actelion.

¿Con qué arrancó la compañía?

Idorsia empezó con todo lo que estaba en fases tempranas de desarrollo procedente de Actelion. Esa fue la separación, Johnson & Johnson se quedó con los proyectos más avanzados.

Tras la venta a Johnson & Johnson, usted es una de las mujeres más ricas de Francia. Podría haberse retirado. ¿Por qué continuó fundando una nueva empresa?

Ni siquiera nos lo planteamos. Amamos hacer este trabajo y queremos centrarnos en descubrir nuevos medicamentos. Me hacía feliz crear Idorsia.

¿Pero no se ha comprado una casa nueva, un barco o se ha permitido unas vacaciones largas?

Es una buena idea. La semana que viene nos vamos una semana de vacaciones.

¿Ha cambiado su forma de trabajar?

Definitivamente no hemos cambiado nuestra forma vivir. No hemos cambiado tampoco la forma de trabajar. Hemos mantenido la forma de hacer investigación porque se ha demostrado que en Actelion tuvimos éxito al descubrir un número importante de medicamentos que estaban orientados a tratar necesidades no cubiertas de pacientes. Hemos continuado con una mezcla de creatividad, investigación y reglas estrictas en el desarrollo clínico.

¿En qué áreas terapéuticas está presente Idorsia?

Neurología, sistema nervioso central, cardiología, inmunología y enfermedades raras. En todas estas áreas ya tenemos compuestos en desarrollo clínico o en el mercado.

¿Quieren estar en alguna otra área?

Tenemos investigación en el área de la oncología y desde hace dos años tenemos un grupo que se dedica al campo de las vacunas.

¿Qué áreas en vacunas?

No en Covid. Pero tenemos la intención de iniciar algún proyecto en Covid. Dirigimos la investigación a áreas de altas necesidades, por tanto, sería un paso lógico considerarlo. Nuestras vacunas están orientadas contra las bacterias clostridium difficile y klebsiella.

¿Cuál será su producto en I+D que será más relevante en ventas?

La compañía es joven, de cinco años nada más. Dentro del portfolio de Idorsia, el producto más avanzado es daridorexant, para el tratamiento de insomnio, que ya está disponible en EE UU.

¿Y alguno de los futuros puede ser un blockbuster?

Es posible. Nuestro pipeline siempre se está enriqueciendo con nuevas ideas y nuevas iniciativas. Entre los medicamentos más avanzados existe un producto frente a la hipertensión farmacorresistente. Y otros fármacos para infarto agudo de miocardio y lupus.

Martine Clozel. Pablo Monge

¿Están abiertos a comprar productos a otras compañías?

De momento no tenemos la capacidad, pero podría ocurrir.

¿Qué planes tiene Idorsia para España?

Debido a los resultados positivos de nuestro fármaco en insomnio, pensamos que podrían venir otros compuestos. Esa es la razón por la que la compañía decidió abrir una filial en España.

¿Cómo ve la negociación en España para el acceso a nuevos medicamentos?

No es mi área. Lo que puedo decir es que el insomnio es una gran necesidad médica no cubierta, es un trastorno significativo de gran impacto que en muchos casos no está bien diagnosticado. Y que incluso, por la pandemia de Covid-19, el impacto de insomnio ha crecido.

¿Qué aporta este nuevo medicamento frente a los actuales?

El insomnio está probablemente relacionado con demasiada actividad cerebral. Y el modo de acción del fármaco está relacionado con un sistema que se descubrió hace 25 años que se llama el sistema de las orexinas.

Idorsia será una nueva Actelion. ¿El objetivo será también vender la compañía?

Nunca tuvimos como objetivo vender Actelion. El objetivo es convertirnos en una Actelion mayor.

¿Qué retos tiene en I+D la industria farmacéutica?

Ha habido mucho foco durante mucho tiempo en una aproximación a través de medicamentos biológicos en enfermedades raras, muchas veces con alto coste. Sin embargo, no ha habido suficiente enfoque o interés de las farmacéuticas en otras áreas como hipertensión, infarto de miocardio o insomnio. Uno de los retos precisamente es demostrar la relevancia de estas poblaciones que tienen necesidades no cubiertas.

¿Cómo ha cambiado la pandemia de Covid-19 a la industria?

Ha acelerado la comprensión de nuevos abordajes y ha puesto el foco en la importancia de las enfermedades de alta prevalencia como la resistencia a los antibióticos y a los virus.

¿Las compañías han aprendido tras la experiencia la lección de ser más cooperativas entre ellas?

No. Ha habido varios campos que se han resentido con la pandemia. Por ejemplo, muchos niños afectados por insomnio, población con fatiga y formas persistentes de Covid.