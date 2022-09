La española Acceleration Robotics y AMD se alían para desarrollar robots más rápidos

El gigante estadounidense de los chips AMD se ha aliado con la startup española Acceleration Robotics para trabajar en la computación robótica de próxima generación. El acuerdo sellado buscará crear robots que puedan moverse más rápido y que tengan un menor impacto medioambiental.

La alianza es un espaldarazo para la empresa alavesa, fundada por Víctor Mayoral (33 años), quien con dos ingenierías, varias patentes y más de 35 publicaciones científicas en el sector de la robótica fue señalado en 2017 como una de las referencias tecnológicas nacionales por el MIT Technology Review. Acceleration Robotics hace semiconductores para robótica, tanto hardware como software. Se puso en marcha a finales de 2020, pero su primer año de actividad real fue 2021, cuando obtuvo más de 100.000 euros de beneficio neto, según el emprendedor. La previsión es que sus ganancias crezcan un 100% este año.

La startup cuenta con seis personas en su equipo (diez para final de año) y tiene actualmente seis clientes activos. Se trata de empresas de semiconductores que quieren introducirse o crecer en el negocio de la robótica y compañías de robótica que quieren utilizar sistemas de aceleración por hardware (FPGAs), como los que hace la empresa española, para que sus robots trabajen de forma más rápida. Mayoral explica que, por acuerdos de confidencialidad, solo están autorizados a hablar de AMD y de Xilinx, empresa esta última comprada a finales de 2020 por la propia AMD por 35.000 millones de dólares, y que ha creado un líder en computación adaptativa y de alto rendimiento.

La relación entre la firma alavesa y AMD se centrará en la creación de arquitecturas de cómputo especializadas para mejorar la computación robótica con ROS 2

“AMD es una multinacional con más de 16.000 ingenieros atacando diferentes verticales (juego, computación de alto rendimiento…) y el de robótica es nuevo para ellos, así que están trabajando con empresas como la nuestra para penetrar con fuerza en este mercado y desarrollar nuevas soluciones de computación robótica. Estamos diseñando con ellos arquitecturas de cómputo para robots; haciendo que estos funcionen mucho más rápidos, reaccionen al ritmo humano y consuman menos energía”, explica Mayoral.

Tanto el periodo del acuerdo como la cuantía monetaria del mismo no puede revelarlas, pero sí aclara que es un acuerdo recurrente [Acceleration Robotics ya trabajaba antes con Xilinx] y que es de una duración significativa. “Es un proyecto que llega en un momento muy interesante con el Perte Chip y que esperamos que traiga empleo a España y muy buenas oportunidades de asentar aquí talento de semiconductores y hacerlo crecer desde España hacia el resto del mundo”, subraya.

El empresario español destaca que la relevancia del mercado que atacan con los semiconductores de robótica es enorme, pues se prevé que para 2023 el mercado de la robótica basada en ROS (el lenguaje o conjunto de herramientas que permite que los robots hagan cosas útiles y que es el que Acceleration Robotics utiliza) alcance los 87.920 millones de dólares a nivel global.

“Es una cifra muy significativa, pero además se espera que el 55% de los robots comerciales que se envíen en dos años utilicen la tecnología que estamos poniendo nosotros a disposición de nuestros clientes”. La relación entre la firma alavesa y AMD se centrará en la creación de arquitecturas de cómputo especializadas para mejorar la computación robótica con ROS 2 (que presenta un conjunto de herramientas más moderno y popular para crear aplicaciones de robots) en varias áreas, incluidas la percepción, el control y la navegación robótica. En el mundo hay unas 400 empresas que utilizan ROS.

‘Cerebro’ robótico español

Más allá del acuerdo con AMD, a startup española anunciará en pocos días su primer cerebro robótico. Un dispositivo hardware especializado en hacer cómputos robóticos más rápidos. “Igual que existen las CPU [para ordenadores y móviles], hay RPUs, que son unidades de procesamiento específicas para robots”, dice Víctor Mayoral, único accionista de la startup española.

Este cerebro lo van a fabricar en España. “Aunque estamos en Álava contamos con proveedores en otros puntos del país, como Madrid, Andalucía y Extremadura”, añade. Según Mayoral, una de las bondades de Acceleration Robotics es que la empresa se ha construido sobre casi una década de experiencia en robótica, con éxitos y fracasos. “Esta es mi cuarta startup en robótica. Fundé Erle Robotics (autopilotos para drones, vendida en 2016), Acutronic Robotic (modularidad industrial para robots, cerrada por falta de financiación en 2019) y más recientemente Industrial (ciberseguridad robótica), “en pleno crecimiento”.

Mayoral destaca que en España hay muchísimo talento en robótica, pues “es uno de los líderes en esta área a nivel mundial”. El empresario tiene esperanzas de que el Perte chip se haga realidad, “aunque aún hay algunos aspectos que han de ser aclarados y definidos”. En su opinión “es una magnífica oportunidad para los semiconductores en general en España y, específicamente para los semiconductores para robótica, un área que esperamos transforme nuestras vidas”.

Preguntado sobre si AMD planea apoyarse en el Perte chip para el proyecto con Acceleration Robotics, asegura que no, al menos de momento. “No hemos tenido con ellos esta conversación. Ni AMD ni Xilinx tienen representación en España. Sería, no obstante, algo que exploraríamos de la mano de ellos, pero a día de hoy no podemos dar detalles, pero en caso de que así fuera serían fantásticas noticias”, continúa.

Mayoral destaca que el contrato con AMD remarca que lo que están haciendo va en la buena dirección. “Estamos muy ilusionados y estamos abiertos a colaboraciones e incluso a inversión privada, aunque estamos enfocados en nuestro crecimiento económico”.

El emprendedor español sostiene que las perspectivas de Acceleration Robotics son muy buenas y que están siendo contactados por diferentes fondos de inversión internacionales debido a que el mundo de los semiconductores está en pleno auge. “Pero somos muy cautos en este sentido. Defendemos que el crecimiento de la empresa debe ser sostenido y apoyado en una tracción del mercado basada en clientes. No buscamos capital por capital, sino inversores que traigan contratos, bien con empresas de semiconductores o de robótica. Esa es la condición que ponemos para atender propuestas de inversión, pues nos interesan inversores que nos hagan crecer más rápido”.