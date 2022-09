HBO Max se sube a la ola: también subirá su precio con la llegada de 2023

Cada vez está más claro que las plataformas de vídeo en streaming tienen que cambiar su forma de trabajar, ya que el mercado, se mire por donde se mire, es insostenible. Una de las cosas que están anunciando muchas de ellas es un aumento en el precio que experimentarán a corto plazo. Y una de las que hará lo propio, según se ha conocido, es HBO Max.

Este servicio parecía que era la aldea de irreductibles galos en lo que tiene que ver con el precio, pero las cosas van a cambiar por lo que se ha podido conocer. Y no hablamos de una filtración que llega desde una web o comentario que se ha realizado por alguien en una reunión. No. El propio CFO de Discovery, Gunnar Wiedenfels, ha sido el que ha indicado que teniendo en cuenta la calidad de los contenidos de HBO Max y Discovery+, lo normal es que se suba el precio de la cuota debido a que están "por debajo del valor real que tienen". Blanco y en botella, que se dice.

Algunos detalles importantes que tener en cuenta con HBO Max

Lo primero es que la plataforma está en pleno proceso de fusión con Discovery+, por lo que puede ser que este sea un aviso para navegantes. Nos explicamos: lo que el directivo busca es preparar a los usuarios para que asuman que, cuando esto se produzca y se tenga todo preparado, el precio de la plataforma resultante no será el que tienen ahora ninguna de las dos. Se incrementará por tener un catálogo mayor y de calidad. Y, esto, teniendo en cuenta cómo está el mercado, no es algo que sea una locura… por muy mal que pueda sentar.

HBO Max

Luego hay un caso particular de HBO Max: la oferta en España por un precio del 50% de descuento para siempre. Pues la cosa parece que está bastante clara: se tendrá que mantener, pero aplicado al precio que se establezca después de la mencionada fusión. Es decir, que se pasará a pagar más, pero siempre con el ahorro correspondiente (está por ver si se esconde algún as bajo la manga, la compañía, claro).

¿Cuál podría ser el precio de la plataforma?

Por el momento no se ha indicado, como es lógico. Por el momento se ha conocido las intenciones que se tienen, que no son otras que incrementar lo que se paga mensualmente por ver HBO Max (o la futura plataforma con Discovery+). Pero, teniendo en cuenta que se espera que Netflix pueda subir hasta los 10 euros -o incluso algo más- el coste más barato por acceder a sus contenidos, siempre hablando sin los anuncios, lo normal es que sea este el que se establezca. Por lo tanto, habrá que ver si esto pasa factura o no al servicio VOD más longevo que existe y si pierden muchos usuarios o no.