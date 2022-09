¿Qué son las cuentas básicas gratuitas y qué requisitos hay que cumplir para abrir una?

Aunque se trata de un producto bancario desconocido entre el público en general, en España existe la posibilidad de contratar una cuenta bancaria básica gratuita. Gracias a una normativa impulsada por la Unión Europa con el objetivo de evitar la exclusión financiera, se puede abrir una cuenta con la que realizar las operaciones financieras más básicas sin pagar comisiones.

¿Qué son las cuentas de pago básicas?

Las cuentas de pago básicas son un tipo de cuenta gratuita que las entidades de la Unión Europea están obligadas a ofrecer para favorecer la inclusión financiera. Lo que se busca es facilitar el acceso de los consumidores, especialmente a los colectivos vulnerables, a los servicios bancarios básicos considerados como esenciales

¿Qué servicios gratuitos incluyen?

A través de estas cuentas básicas se puede acceder a la operativa financiera esencial: el depósito de fondos, la retirada de efectivo, la domiciliación de recibos y realizar pagos mediante tarjeta de débito o prepago o transferencias dentro de la Unión Europea.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener una cuenta básica?

Las cuentas básica pueden ser solicitadas por todas las personas físicas y mayores de edad que no tengan ninguna otra cuenta bancaria en España, que no destinen el uso de la cuenta a su actividad profesional (no puede utilizarse para gestionar un negocio, pero sí para recibir la nómina) y que sean residentes en la Unión Europea.

¿Están exentas de comisiones?

Existen dos tipos de cuentas de pago básicas. La primera de ellas conlleva el cobro de una comisión máxima de tres euros mensuales (36 euros anuales) y la operativa está limitada a 120 operaciones al año. Para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión financiera, existe otra cuenta básica que es completamente gratuita y no conlleva ningún tipo de comisión.

¿Qué condiciones hay que cumplir para obtener la gratuidad total?

Para obtener la cuenta básica completamente gratuita, el cliente debe acreditar esa condición de vulnerabilidad. Para ello tiene que cumplir con dos requisitos básicos. El primero, acreditar bajos ingresos:

2 veces el IPREM para personas no integradas en ninguna unidad familiar.

2,5 veces el IPREM para personas integradas en una unidad familiar de menos de 4 miembros.

3 veces el IPREM para personas integradas en una unidad familiar de 4 miembros o más o que tenga la condición de familia numerosa, o cuando se trate de unidades familiares que tengan una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido oficialmente.

La segunda condición implica que ninguno de los miembros que integren la unidad familiar sean titulares o dispongan de derecho real alguno sobre inmuebles distintos a la vivienda habitual, ni sobre sociedades mercantiles.

¿Qué bancos ofrecen las cuentas básicas?

Todas las entidades que ofrezcan cuentas de pago están obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas. Además, según detalla el Banco de España los bancos no solo se deben ofrecer este tipo de producto "sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios", sino también a darlas a conocer e informar sobre sus características.

¿Es interesante abrir una cuenta básica?

En general, cualquier persona podrá abrir una cuenta básica siempre que no tenga ya abierta alguna otra cuenta en España. De todas formas, la mayoría de los bancos (especialmente los digitales o los que ofrecen una cuenta 100% digital) ya ofrecen cuentas gratuitas exentas de comisiones. Además, es habitual estén exentas de comisiones o que no se paguen con la única condición de tener nómina o pensión domiciliada. Por ello las cuentas básicas están especialmente digeridas para los colectivos vulnerables.