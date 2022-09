Patrick Byrne nuevo socio del bufete B. Cremades y Asociados

Patrick Byrne, socio del bufete B. Cremades y Asociados.

El bufete B. Cremades y Asociados ha promocionado a socio a Patrick Byrne, miembro de la firma desde 2016. Su nombramiento como nuevo socio se enmarca dentro del proyecto de internalización de B. Cremades y Asociados. El nuevo socio acredita una experiencia de más de diez años en arbitraje internacional.

Licenciado en Ciencias Políticas, cum laude, por la Universidad de California, San Diego, Patrick Byrne es doctor en Derecho por la Universidad de California, Hastings College of the Law y máster en Derecho, “with merit”, por la Queen Mary University of London’s School of International Arbitration.

Tras iniciar su carrera como abogado en su California natal, Byrne se incorporó a B. Cremades y Asociados como asociado en 2016. Desde este momento, ha colaborado en el desarrollo de la práctica de arbitraje internacional de la firma, participando regularmente en arbitrajes tanto de protección de inversiones como comerciales internacionales. Su experiencia abarca diversas industrias, incluyendo la de petróleo y gas, energías renovables, grandes proyectos de infraestructura, bienes raíces, banca, construcción y minería, en el marco de diversas instituciones y normas de arbitraje, así como los litigios deportivos ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Recientemente, ha colaborado en la obtención de un laudo de 15.000 millones de dólares contra Malasia en nombre de los herederos del Sultán de Sulu, siendo el segundo mayor laudo de la historia del arbitraje.

Es profesor adjunto de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde enseña los principios del derecho común a los estudiantes del programa LL.M. de Abogacía Internacional.

“Nuestra voluntad como bufete es promocionar internamente talento”, explica Bernardo Cremades Jr., socio del despacho. “Tenemos una clara estrategia de internacionalización ya que los arbitrajes de nuestros clientes se realizan en diferentes partes del mundo. Así, un profesional como Patrick, con doble nacionalidad americana e irlandesa, y colegiado en California, se convierte en un socio estratégico para el despacho”, añade.