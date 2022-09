Javier Molina (eToro): “El mercado es muy optimista sobre los resultados empresariales y eso no cuadra”

Es un veterano de la inversión bursátil en primera línea, del puro trading, y transmite su visión de mercado en la plataforma de negociación eToro. Su análisis abarca la renta variable y también los criptoactivos, de los que no reniega y sobre los que sí reivindica una aproximación con conocimiento, basada en su potencial como tecnología de futuro y no como fórmula rápida, y también muy arriesgada, de ganar dinero.

¿Cómo ve el momento actual de mercado? ¿Es posible perforar los mínimos marcados este verano?

Cierto que hubo un rebote fuerte pero dentro de una tendencia que sigue siendo bajista. No vamos a pasar a un mercado hacia arriba, aunque mi planteamiento tampoco es catastrofista. Estamos en el momento de ubicarnos como inversores en el actual ciclo, en el que se puede haber tocado techo al descontar el impacto de las subidas de los tipos de interés. Eso está ya incorporado a los precios. Lo que no está es lo referente a los resultados empresariales, y de ahí la duda de que hayamos tocado suelo y la idea de que desde luego no es el momento del rebote ni de entrar como locos a comprar Bolsa ni cíclicas. Según lo grave que pueda ser la recesión y de su impacto en los beneficios empresariales será lo que le quede al mercado por sanearse. Los que llevamos años en esto, sabemos que los excesos no se corrigen en seis meses. Y llevábamos una década de mercados en expansión.

¿Cree que hay aún un exceso de optimismo en la renta variable?

Tampoco digo que vayamos a estar dos años en el fondo. Pero los inversores no han soltado sus posiciones en Bolsa. Se habla mucho de miedo, pero no han vendido tanto. Falta esa capitulación, por eso los mercados bursátiles no han caído tanto. Todo el proceso en el que estamos de alza de tipos tiene cuatro grandes impactos. Primero, sobre la vivienda, como ya refleja el mercado inmobiliario de EE UU, donde el tipo de interés de las hipotecas a 30 años se ha doblado hasta superar el 5% y las ventas están colapsando. Segundo, en el consumo y las ventas minoristas. El tercer impacto se da en los beneficios y el último, en el empleo. Ese es el ciclo natural del impacto de las subidas de tipos de interés.

¿Cuándo podría llegar ese ajuste o capitulación en los beneficios?

La renta fija es la que primero descuenta todo este caos de las alzas de tipos. Ha habido una limpieza en la renta fija, aunque sin pánico. En el mercado de high yield no ha habido un colapso. La Bolsa sí va por detrás. Si hay un error de la Fed, que suba en exceso los tipos, puede hacer que el mercado se hunda. Si hay otro dato malo de inflación y la Reserva Federal se pasa con el alza de tipos, eso sí puede generar pánico y que los inversores piensen que sí es el momento de vender.

¿Cuál es esa línea roja de subida de tipos en EE UU?

Powell ha venido a decir que va a subir los tipos hasta el 4% y ahí se van a quedar un tiempo, y todo caerá por su propio peso. El tema está en cuánto tiempo van a estar en el 4%. Y si se quedan ahí, igual no hay un momento de capitulación si el mercado lo va asumiendo correctamente. En el epicentro están la inflación y los beneficios empresariales, ahora las valoraciones sí van a importar. Vigilando los beneficios, vigilamos todo. Es la clave. Ahora el consenso sigue muy optimista y eso no cuadra, tiene que ajustarse.

La expectativa general es muy frágil…¿no hay riesgo de caer en nuevos mínimos en cualquier momento?

Ahora se trata más de ir por empresas. Pero eso no dice que haya que salirse de la Bolsa, menos aún con una inflación del 10%. Hay que seguir invertido. El problema es que no todo vale, como sucedía hasta hace un año. Hay que seguir estando en crecimiento pero en empresas que no tengan deuda, que generen caja... Hay que ser más tácticos.

¿Y qué papel hay para los criptoactivos en este escenario?

Lo que está pasando con los criptoactivos ya lo hemos vivido en los mercados, con fenómenos como por ejemplo Terra. Hubo una limpieza de proyectos que no tenían fundamento detrás. Pero detrás aparecieron los Amazon, los Google, los que sí han aportado valor. En el mundo de los criptoactivos creo que pasa algo similar cuando se interpreta como algo especulativo, de dar el pelotazo...pero hay quien puede aportar valor y quien no. Siempre separo bitcóin de todo lo demás. El bitcóin pretende ser un patrón monetario, no se sabe si funcionará o no. Intenta ser una herramienta para traspasar valor en el espacio y en el tiempo. Lo que se podrá decir es si es o no de curso legal. Y luego está todo lo demás, y ahí es donde se puede crear o no valor.

¿No es dominante la cultura del pelotazo en los criptoactivos?

Hay una parte del ecosistema que se siente atraída por los precios, como yo me sentía con 18 años cuando compraba chicharros en Bolsa. Pero también hay proyectos que están produciendo alternativas para que muchos procesos se optimicen y en los que va a ser necesario un criptoactivo, o un token, para usarlo en la red. Por ejemplo, para pedir una hipoteca, puedo irme a cuatro bancos y los cuatro tienen que hacer la tasación. Pero ya hay una consultora, JLL, que aplica blockchain a la tasación y la sube a ethereum, la deja grabada, de forma que los bancos la puedan ver ahí en tiempo real. A nivel de eficiencia es un paso. Ahí sí creas valor. El criptoactivo sí tiene una finalidad, el de poder utilizar los servicios de esa red.

¿Qué le pareció el evento de Mundocrypto?

No es nuestra batalla. Es un ejemplo desperdiciado para haber explicado la gestión de carteras con activos digitales.