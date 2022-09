Jonathan Jones es el socio director para Europa de Squire Patton Boggs. La firma anglosajona está liderada por Teresa Zueco en España, donde está teniendo un importante crecimiento tanto en facturación (un 38,6% más que en el año anterior) como en su plantilla (han pasado de 31 abogados a 42 en un año). Jones está pasando unos días en Madrid con motivo la European Leaders Group Meeting que celebra el despacho en la capital española. Cinco Días habla con él sobre la estrategia de la firma en Europa, sus perspectivas para el sector legal o cómo se enfrenta el despacho al reto de retener el talento ante la fuerte competencia entre las firmas en los fichajes de abogados.

¿Cuál es su evaluación de los resultados de la firma en el último año?

Hemos tenido un muy buen año. Estamos terminando nuestra auditoría y los resultados mostrarán que hemos aumentado nuestra facturación en un 17% en total, y en particular en Europa Continental un 30%. Por tanto, analizando los datos, el área de mayor crecimiento es Europa continental y España en particular, que ha sido uno de los motores de nuestro crecimiento.

¿Cuáles son los próximos pasos en vuestra estrategia de expansión internacional?

Estamos considerando la apertura de dos oficinas. No diré cuáles son porque estropearía la sorpresa. Uno estará en la Unión Europea (UE) y el otro estará fuera de la UE, pero dentro de Europa.

¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar de los abogados tras la pandemia en Squire Patton Boggs?

Después de la pandemia, durante los primeros seis meses, decidimos que en Londres los abogados trabajaran en la oficina al menos tres días a la semana. La gente venía los martes, los miércoles y los jueves, el lunes estaba bastante vacía y el viernes ya no venía nadie. Hemos llegado al final de esos seis meses y lo estamos revisando. De hecho, es posible que finalmente pidamos a los abogados en Londres que vengan dos días a la semana a la oficina, y que uno de ellos, sea el jueves en el que vengan todos. Ahora mismo hay abogados que no vienen al despacho, entre ellos algunos socios. En cualquier caso, hemos visto que nuestras horas facturables han mejorado considerablemente así que no vamos a establecer políticas restrictivas exigiendo presencialidad porque hemos comprobado que la flexibilidad funciona.

¿Qué ofrece Squire Patton Boggs para atraer y retener el talento?

En Londres, en particular, pero también en otras ciudades del Reino Unido donde tenemos oficinas, este es un problema real. Hemos visto que es relativamente fácil para un abogado cambiar de firma, por incrementos pequeños salariales, por ello estamos tomando medidas para evitar fugas de talento. Squire es un buen lugar para trabajar, cuidamos a la gente, la apoyamos, le proporcionamos una formación adecuada, una progresión profesional razonable y unos beneficios salariales que están al nivel del resto de las firmas. Por otro lado, tenemos muy buenos clientes y ofrecemos un trabajo realmente interesante y bien pagado. Somos conscientes de que el mercado es muy competitivo y que retener el talento no es fácil no es una cuestión sólo de dinero, nosotros creemos en una remuneración atractiva, pero, además, queremos que los abogados tengan vida fuera del trabajo. Nuestro objetivo es de 1.600 horas facturables al año, unas 400 horas menos de las que exigen otros despachos estadounidenses en Londres.

¿Qué papel ocupan la sostenibilidad y las políticas ESG en la estrategia de la firma?

En el Reino Unido nos hemos comprometido a ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono para 2030, así que estamos trabajando para conseguirlo. Hemos revisado a nuestros proveedores para comprobar que son éticos y sostenibles, y estamos a punto de pasar a un sistema en el que cada empleado puede hacer un seguimiento de su propia huella ecológica en términos de desplazamientos o viajes de negocios. De esta forma, estamos tratando de crear un clima en la que la gente se comprometa a tener la menor huella de carbono que considere posible, decisiones como si es necesario ir en coche a ver al cliente o se puede tener una reunión por Teams, etc.

¿Qué servicios jurídicos serán los más demandados con la coyuntura económica actual?

En Reino Unido ceo que habrá muchas situaciones de insolvencia y trabajo de reestructuración bancaria. Además, pienso que habrá mucho trabajo en la práctica laboral como consecuencia de estas reestructuraciones.

¿Cuáles son las tendencias esperadas en M&A para los próximos meses?

Serán muy diferentes en el Reino Unido respecto a Europa continental. En el Reino Unido estamos en una recesión que seguramente dure dos o tres trimestres más. Las operaciones de M&A han caído un 30%. Sigue habiendo operaciones, fundamentalmente en el sector tecnológico o de servicios empresariales, pero han descendido en términos de volumen y valor. Nuestro equipo de insolvencias va a estar muy ocupado, por el momento están un 35% por encima del presupuesto y creo que esta tendencia continuará. En Europa continental, y concretamente en el caso de España, no creo que se entre en recesión el próximo año. Las cosas se ralentizarán un poco, pero no tanto como en el Reino Unido. La trayectoria de crecimiento que hemos conseguido en España es en gran parte gracias a las nuevas incorporaciones que hemos hecho, en particular el equipo de M&A y private equity que lidera Teresa Zueco. Creemos que Europa Continental va a tener mejor un mejor comportamiento macroeconómico que el Reino Unido, esa es una de las razones por las que hemos invertido tanto en Madrid, París, Milán y Bruselas, porque vemos que hay una desconexión entre cómo van a ir los negocios en el Reino Unido y cómo van a funcionar en la UE.

¿Es España un mercado atractivo para la inversión extranjera?

Nosotros pensamos que sí. Teresa y yo trabajamos en capital riesgo (private equity) y lo que estamos viendo en el Reino Unido y en los EE UU, es que el precio de los activos es muy, muy alto. Por ejemplo, hicimos una venta el año pasado por 30 veces el EBITDA, lo cual es una locura, es insostenible. Las firmas de capital riesgo del Reino Unido y de Estados Unidos ven a España, Francia, Italia y Alemania como lugares donde hay buenos activos, y además con una mejor relación calidad-precio.