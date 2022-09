IFM guarda 1.100 millones para reactivar su ofensiva en Naturgy

IFM tiene las armas preparadas para, en cualquier momento, reactivar su guerra en Naturgy. El fondo ha cargado las sociedades instrumentales con las que ostenta sus acciones en la eléctrica con 1.100 millones, suficientes para adquirir el 4% del capital.

IFM se estrelló en su opa sobre Naturgy. El fondo australiano se vio obligado, hace casi un año, a conformarse con el 10% del capital de la gasista, a 24,7 euros por acción. Se había marcado como objetivo controlar entre el 17% y el 22,69% para ocupar dos asientos en el consejo de administración.

Desde entonces, el fondo que pilota en España Jaime Siles ha optado por ir reforzándose a través de compras en el mercado. Ha realizado tres adquisiciones, con las que se ha hecho con 23 millones de títulos. Y controla ya el 13,83% del capital. Contando el dinero gastado en la opa y en las compras posteriores, IFM ha invertido en Naturgy 2.900 millones de euros.

Sin embargo, el fondo se ha gastado mucho menos dinero del que esperaba. Su holding en España, Global Infraco Spain, hizo el mismo día que se ejecutó la opa dos aportaciones a Global Infraco Sárl, una sociedad instrumental domiciliada en Luxemburgo con la que lanzó la ofertó y ostenta sus acciones en Naturgy, de acuerdo con su último informe financiero depositado ante el Registro Mercantil. Aportó 1.853 millones en capital y otros 1.800 millones en deuda –procedentes de un macropréstamo sindicado para financiar la oferta que coordinó BNP Paribas–, de la que solo utilizó 1.022 millones. Además, en marzo de este año el holding inyectó 300 millones en la filial. Y la matriz cuenta con un crédito a las filiales de otros 134 millones, cuyo vencimiento extendió hasta 2023. Todo ello supone inyectar a estas filiales, orientadas solo a ser accionistas de Naturgy, algo más de 4.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta que IFM se ha gastado en Naturgy hasta ahora 2.900 millones y ha capitalizado su filial con 4.000 millones, esto supone que el fondo aún retiene 1.100 millones disponibles para adquirir más acciones de Naturgy en cualquier momento. Y los retiene en unas sociedades instrumentales, sin actividad y apenas empleados. Fuentes próximas a la operación indican que esto es consecuencia de las buenas condiciones de la financiación otorgada para la opa (frente a la situación actual, con los tipos al alza) y a la gestión prudente en materia financiera de IFM.

Estos 1.100 millones equivalen, según el precio a cierre de Bolsa de ayer, a un 4% del capital de Naturgy. De utilizar todo ese dinero para adquirir acciones de Naturgy, esto permitiría al fondo alcanzar el 18%, por encima del objetivo que se marcó durante la opa y lo que le permitiría exigir dos consejeros, alterando los equilibrios actuales.

El consejo de IFM está actualmente formado por una docena de miembros. Además de Siles, el representante nombrado por IFM, el primer accionista de la gasista, Criteria Caixa con un 26,7%, cuenta con tres representantes. Los fondos CVC y GIP han nombrado a dos consejeros cada uno, al controlar un 20% del capital, respectivamente. El objetivo de IFM fue desde el principio alcanzar el mismo peso que los otros fondos para tener el mismo poder de decisión en el consejo. Y este dinero le puede permitir alcanzarlo en cualquier momento.

Esta opción, no obstante, no parece muy atractiva en este momento. La acción de Naturgy se encuentra por encima de los 27 euros. Y llegó incluso a superar los 29 euros durante el verano. El precio está, por tanto, un 22% por encima del de la opa y el fondo no tiene muchos inentivos para volver a reforzarse en el capital.

Otra alternativa para IFM es recuperar este exceso de capital de sus filiales a través de dividendos. De hecho, Global Infraco Spain pagó a su accionista, del que depende el fondo australiano un dividendo de 10,33 millones.

Por el momento, Global Infraco Spain cuenta con cuatro filiales. Con ellas controla sus activos en España. Además del 13% que retiene en Naturgy, el fondo adquirió la filial de concesiones de OHL por 2.235 millones También adquirió un año después el 49% de Aqualia, el negocio de aguas de FCC, por 1.000 millones.