Oracle pondrá en marcha su región ‘cloud’ en España el 12 de septiembre

Además de la elección de Madrid para abrir su región cloud en España, Oracle se ha decantado por nuestro país y Alemania para que sean los dos únicos emplazamientos del futuro cloud europeo soberano, un proyecto surgido por la estricta regulación que impone la UE a los centros de datos.

En una legislación pionera que no existe en ninguna otra área del mundo, el Viejo Continente establece que la nube de determinadas empresas no solo tenga que estar radicada en el país donde operan esas compañías, sino que las entidades que provean esos servicios de software deberán ser residentes en la región correspondiente. Así, para sociedades que manejan lo que se denomina información crítica (como son las Administraciones Públicas) en Europa su nube deberá ser gestionada por firmas europeas residentes en la región.

En este sentido, desde Estados Unidos Oracle ya ha anunciado que su cloud europeo soberano dará cobertura a todo el continente desde Alemania y España, aunque no ha anunciado qué ciudades serán las elegidas. La previsión es que entre en funcionamiento a lo largo de 2023. Sobre si ha sido fácil o no encontrar personal cualificado para cubrir estos nuevos perfiles, Albert Triola admite que sigue habiendo escasez de profesionales en titulaciones técnicas y lamenta que sea un problema que no solo afecta a España y cada vez es más global. Por ello, iniciativas como Oracle for girls tratan de enganchar hacia estas carreras a niñas de entre 6 y 14 años. “Creemos en el poder transformador de la tecnología y por ello apoyamos iniciativas para reconvertir a personas que perdieron su empleo, con el programa Back to work con el que les ayudamos a montar su propio negocio”, asegura. Oracle, además, se apoya en el saber hacer y los profesionales de firmas como Kyndryl, Accenture, Deloitte o Telefónica Tech.