Cuál es el compromiso de las empresas con el consumo de agua

Fenacore se defiende: “Las restricciones de agua no son culpa del regadío”

La escasez de agua genera dudas y discusiones. Desde la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España (Fenacore) han percibido que se busca un único responsable. Ellos defienden que ninguna población de España sufre las restricciones hídricas a causa de los cultivos de regadío. Juan Valero, secretario general de la federación, tacha de “falsedad indignante” las quejas de despilfarro de agua. No obstante, reconoce que hay que trabajar para completar la modernización. “Con los fondos Next Generation vamos a hacer un plan de inversiones, queremos actualizar más de 1.000 hectáreas”, asegura. Señala que no hay más de cuatro millones de hectáreas, sino 3.831.181, es decir, un 18% de superficie agraria útil de regadío. Esto, según sus datos, es menos que en Italia (20%), Grecia (23,6%) o Malta (31,4%).

Por ello, Valero afirma que hay que sentir “orgullo” del compromiso en España. “Tenemos los regantes más modernizados de toda Europa”, cuenta, y cifra en un 76% la superficie de riego renovada (53,9% goteo y 23% aspersión).

Además, desde la asociación recuerdan la propia Ley de Aguas y los planes de sequía de las confederaciones hidrográficas, que establecen la prioridad de uso para el abastecimiento.

Respecto a los caudales ecológicos, el secretario afirma que han reducido un 16% de media la disponibilidad de agua en España. “Lo confirma un informe de la Universidad Politécnica de Madrid”, aclara. “Nosotros estamos a favor, pero hay que buscar el equilibrio. Queremos ver los ríos llenos de agua y poder ducharnos. Somos un poco Quijotes empleando un movimiento ecologista con reivindicación sin límites”.

Desde Fenacore insisten en mirar al futuro. “Lo primero que tenemos que ver es la solución. Y esta va desde hacer un empleo eficiente del agua hasta ahorrar en utilización y consumos”, resume ­Valero.