El Gobierno pide a todos los grupos aprobar el decreto de ahorro energético a dos días de la votación

El Gobierno no cuenta todavía, a dos días de que el Congreso vote la aprobación del real decreto-ley de medidas de ahorro energético, con los apoyos necesarios para que el texto reciba luz verde. Por ello, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha apelado este martes a todos los grupos parlamentarios, en especial al Partido Popular, para que den su visto bueno a un conjunto de palancas que por el momento cuentan con el beneplácito de Bruselas y que están replicándose en otros Estados miembros. "No se entendería otra cosa", ha asegurado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La normativa incluye, entre otras medidas, la gratuidad de los abonos de transporte de Renfe, ayudas por 450 millones de euros a los transportistas y las becas de 400 euros de estudio para un millón de jóvenes, políticas que desde el Gobierno consideran indispensables para combatir los efectos en los hogares de la elevada inflación, que sigue por encima del 10% en tasa interanual.

Para justificar el calado del decreto el Gobierno ha detallado cuál será su impacto estimado en el transporte interurbano. Según las cifras dadas a conocer también este martes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, más de 300.000 personas se han registrado ya a través de los distintos canales de Renfe para obtener los abonos gratuitos para viajeros recurrentes de Cercanías y Media Distancia y descuentos en Avant. Desde su departamento calculan que el ahorro vinculado a la medida alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre en varias de las principales ciudades del país.

Por todo ello, desde el Gobierno urgen a todos los grupos a aprobar la normativa. Por ahora, según ha reconocido la ministra portavoz, el Ejecutivo aún no cuenta con el apoyo de sus socios tradicionales, si bien ha recordado que la actividad parlamentaria ha estado suspendida durante el mes de agosto, por lo que confía en recibir los votos favorables suficientes tras los contactos que se están produciendo desde el inicio de la semana que ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Por ahora, ni ERC, ni PNV ni Bildu, socios habituales, se han pronunciado. Sí lo ha hecho Compromís, que validará el texto.

Sin embargo, ante la probable negativa del principal partido de la oposición, Rodríguez ha "emplazado" al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, a "que vaya ahora mismo a la estación de Atocha Cercanías, a Sants o a Valencia y hable con ese trabajador y le diga que si por él dependiera no tendría la gratuidad del transporte público. Que si por Feijóo fuera, ni beca ni abono de transporte”. “Si Feijoo vota que no a este decreto nos tendrá que explicar con quién está, por qué no está de acuerdo con sus socios europeos ni con la Comisión Europea".

La portavoz del Gobierno también ha destacado que las medidas de ahorro energético "han sido efectivas desde el minuto uno" al haberse reducido el consumo, haciendo que España esté "cumpliendo con sus compromisos" con Europa para reducir el consumo energético un 7%. Según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Transición Ecológica, España ha reducido su consumo energético un 9,5% entre el 15 y el 21 de agosto en comparación con la semana precedente, cuando el consumo se redujo a su vez un 3,7%.

Rodríguez incidió en que las medidas, "de fácil ejecución", como "apenas subir un grado la refrigeración" en verano y bajar la calefacción en invierno en la misma medida, han permitido "ahorrar de forma inminente" y cumplir con las exigencias del Ejecutivo comunitario a fin de preparar a los socios para afrontar los meses de invierno.

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado también este martes, en primera vuelta, el anteproyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). A su vez, ha dado luz verde a la distribución entre las comunidades autónomas de 1.889 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda. También ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica, en 15 comunidades en las que se han producido incendios durante el verano.