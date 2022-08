Nuevos rumores apuntan a la posibilidad de que Apple finalmente presente un iPhone 14 mini

Queda muy poco para que los nuevos iPhone 14 sean una realidad. Los últimos rumores apuntan a la posibilidad de que Apple presente su nueva generación de teléfonos el próximo 7 de septiembre. Y ojo, que podrían sorprendernos con una versión mini.

No es la primera vez que hablamos de la posibilidad de que Apple lance un iPhone 14 mini. Posibilidad que fue desechada hace unos meses. Y lo cierto es que tiene todo el sentido esta decisión.

Para empezar, la versión mini del iPhone no ha sido precisamente un éxito en ventas. La compañía de la manzana mordida no sacaba el rendimiento deseado a este modelo, por lo que todo apuntaba a que tendría los días contados y que no habría un iPhone 14 mini.

¿Presentarán un iPhone 14 mini en septiembre?

Ahora, los compañeros de 91Mobiles han sorprendido con una noticia inesperada: uno de los distribuidores más importantes de productos Apple en Asia y el Pacífico están preparando espacio en sus almacenes para los nuevos iPhone y iPad que llegarán el mes que viene.

IPhone 14 mini

¿Lo más sorprendente? Que entre los productos para los que están reservando espacio hay un iPhone 14 mini, además de iPad de décima generación con un 10.2- pulgadas.

Sorpresa mayúscula, aunque la información hay que cogerla con pinzas. Para empezar, la fuente de la información es nada más y nada menos que Evan Blass, uno de los leaksters con mayor bagaje en el sector y que cuenta con una tasa de aciertos realmente alta.

Y el conocido filtrador afirma que el mes que viene habrá un nuevo iPad, además de un iPhone 14 Mini. Decir que analistas de la talla de Ming-Chi Kuo, una eminencia en todo lo relacionado con Apple, dejaron claro hace unos meses que no habría una versión mini, por lo que este nuevo reporte nos ha cogido por sorpresa.

Además, y como te hemos dicho, Evan Blass no es un filtrador cualquiera, por lo que la información que publica se tiene muy en cuenta. Pero en este caso, lo cierto es que la información hace aguas por varios motivos.

Para empezar, y como te hemos dicho, los informes de ventas dejaron claro que el iPhone mini no tenía ya cabida en el mercado, por lo que era lógico que Apple eliminase esta familia de dispositivos.

Además, todos los rumores anteriores apuntan en esta dirección. Y, por último, aunque la fuente de la información sea muy de fíar, pueden haberle engañado, por lo que habrá que coger estos nuevos datos sobre el iPhone 14 mini como un rumor y esperar a la presentación oficial para confirmar todos los datos.