Reels cruzados, la nueva idea de Instagram para competir con TikTok

La red social TikTok se ha convertido en un dolor de cabeza para mucha de su competencia, como por ejemplo Instagram. Esta última lanza novedades para contrarrestar la fuerza que la primera está ganando en muchos mercados, como por ejemplo España, aunque no siempre con un gran acierto. Ahora se ha conocido una nueva opción que tiene como objetivo potenciar a los Reels.

La idea que han tenido en Meta, propietaria de Instagram en este momento, es ofrecer la posibilidad de que los creadores de este tipo de contenidos los publiquen de forma cruzada. ¿Y qué significa esto? Pues algo tan sencillo que el tener la posibilidad de mostrar su trabajo tanto en la mencionada red social como en Facebook. Esto es realmente muy positivo, ya que el impacto que puede generar es mucho mayor, así como la monetización -algo que, no nos engañemos, es lo que buscan muchos-.

Con este movimiento se potencian los Reels de Facebook, que se lanzaron a principios de este año y que están funcionando bastante bien. Por lo tanto, la idea que se tiene en Instagram es que las creaciones de vídeos cortos en formato vertical pueden ser utilizadas y publicadas en todas las redes que son propiedad de Meta. Y, este despliegue, es algo que actualmente no pueden hacer sus rivales -con TikTok a la cabeza-.

Meta

Otras novedades que llegan a Instagram

Una de las importantes que ha anunciado Instagram es la posibilidad de convertir una historia en un Reel si así se desea. Esta posibilidad se anunció hace tiempo que se tenía la idea ofrecerlo a los usuarios, y es ahora cuando se ha dado el paso. Esto aumenta las opciones que existen a la hora de generar vídeos cortos. Y, además, es posible hacerlo desde otro tipo de contenido… por lo que el esfuerzo realizado se optimiza mucho mejor.

Aparte, también se ha añadido la posibilidad de utilizar una nueva etiqueta tanto en los Reels de Instagram como en los Facebook. Esta es la que se conoce como "Agrega la tuya", y deriva de una opción que desde hace tiempo en las Historias se ha puesto de moda entre los usuarios de la primera red social que hemos comentado. Básicamente, lo que se conseguía es aprovechar las tendencias para crear una Storie con gran facilidad, aprovechando los contenidos existentes.

Los Reels como una tabla de salvación

Pues parece que este tipo de contenidos, con la importancia que están ganando actualmente, se han convertido en el campo de batalla entre las redes sociales. Y, aquella que no tenga una presencia significativa para los creadores, puede acabar en el olvido… que es lo peor que le puede ocurrir a una de estas plataformas. Por lo tanto, no es de extrañar que Meta haga todos los esfuerzos necesarios para que Instagram y Facebook no se queden atrás respecto a TikTok.