¿Quieres saber si la batería de tu iPhone tiene buena salud? Haz un calibrado

La batería es un componente esencial de todos los dispositivos que se pueden utilizar sin estar conectados a la corriente. Un ejemplo son los iPhone de Apple. Conocer el estado en el que se encuentra es muy importante, ya que un mal funcionamiento de esta hace que la experiencia que se tiene no sea la mejor posible. Te contamos cómo conocer exactamente el estado en el que se encuentra la que tiene tu terminal.

En el sistema operativo iOS existe una opción que permite ver la salud que tiene la batería, pero la información -que es útil- no siempre es todo lo precisa que debería. Ayuda, pero lo mejor en el caso de que el funcionamiento de la batería te genera desconfianza, lo mejor es realizar una calibración de este componente (para salir de dudas y saber si tienes que cambiarla o no). Por suerte Apple tiene una herramienta que permite hacer justo esto.

Realiza una calibración de la batería de tu iPhone

Al ser una opción oficial la que vas a utilizar, puedes estar completamente seguro respecto a la fiabilidad que ofrece el proceso. Este es seguro y no suele tardar mucho (pero no pienses que es algo que se termina en cuestión de segundos). Por cierto, puedes realizar una calibración de la batería todas las veces que consideres oportuno, por lo que no hay restricción alguna a este respecto. Estos son los pasos que tienes que dar:

Accede a la tienda oficial de Apple para descargar la aplicación que necesitas para realizar la calibración de la batería. Esta se llama Soporte de Apple, y no tienes que pagar nada para conseguirla.

Una vez que la tengas instalada en el iPhone, debes ejecutarla de forma habitual. Existen muchas opciones disponibles en la app que has instalado, y su estabilidad y buen funcionamiento está asegurado.

Ahora tienes que encontrar el apartado de la calibración, lo que consigues utilizando la opción Más y, luego, verás que hay una opción que se llama Duración de la batería. Pulsa en Comprobar ahora y te toca esperar a que todo acabe (has de ser paciente).

Una vez que ha finalizado todo lo anterior, ya tienes los datos que buscabas y sabes exactamente cuál es la salud de la batería que tiene tu smartphone.

Unsplash

Como ves, no es complicado ni caro conocer el estado de la batería de tu iPhone. Y, si no es especialmente bueno, no dudes en plantearte la posibilidad de cambiar el componente. El motivo es que un mal funcionamiento de este tiene una consecuencia segura: tu experiencia de uso no será especialmente buena en tu día a día. Y, para hacer esto, lo mejor es recurrir al servicio técnico de Apple, así te evitarás problemas.