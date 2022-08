Nuevo reloj Xiaomi Watch S1 Pro: pantalla muy grande con diseño retro

Si te gustan los relojes con diseño tradicional y los nuevos smartwatch no te encajan mucho por este motivo, has de saber que Xiaomi ha pensado justo en ti. El motivo es que la firma ha anunciado un nuevo modelo que tiene un aspecto retro tanto en sus líneas como en las pantallas que ofrece. Y, lo mejor de todo, es que no le falta nada en lo que tiene que ver con la tecnología.

El modelo en concreto es el Xiaomi Watch S1 Pro, y una de las cosas que llaman poderosamente la atención es que su acabado metálico es muy llamativo y se combina perfectamente con correas de diferentes materiales (donde no faltan las de piel o cuero). Además, su pantalla es muy grande, ya que es de 1,47 pulgadas. Esto le hace ser de las grandes sin que por ello le falta calidad en lo que se ve en ella. Y, como muestra, un botón: su resolución es de 480 x 480 píxeles y el panel AMOLED tiene un brillo de 600 nits. Ideal para el día a día, la verdad.

No le falta de nada a este Xiaomi

Pese a que su aspecto es tradicional, todas las funciones de los relojes inteligentes las incluye este accesorio. Un ejemplo de lo que decimos es que cuenta con los sensores necesarios para conocer desde el ritmo cardíaco hasta saber la cantidad de oxígeno que se tiene en la sangre. Aparte, podrás revisar la calidad del sueño o el estrés que tienes en cada momento del día, sin que falta el adquirir inflación de la actividad física que se realiza, ya sea un paseo o los más de 110 modos que es capaz de reconocer este smartwatch.

Xiaomi

Una de las cosas que están perfectamente resueltas en este nuevo dispositivo de Xiaomi es que cuenta con una conectividad excelente, ya que no le falta WiFi para acceder a Internet de forma independiente y Bluetooth 5.2 para sincronizarse con teléfonos iOS o Android. Con un GPS de doble banda en su interior, lo que le hace ser bastante preciso, hay que destacar que este es un modelo que cuenta con micrófono y altavoz, lo que significa que podrás contestar llamadas directamente con él, y esto resulta bastante útil en muchas ocasiones.

La autonomía estás bastante bien

Debido a las dimensiones que tiene su pantalla, se podría pensar que la autonomía no será especialmente amplia en este smartwatch, y nada más lejos de la realidad. Gracias a que su sistema operativo no es muy exigente -no permite la instalación de aplicaciones- y a que la batería integrada tiene una carga de 500 mAh, es posible utilizar el Xiaomi Watch S1 Pro hasta por 14 días sin restricciones. Según el fabricante, si se utiliza de forma intensa el accesorio, el tiempo baja a diez días. El caso es que responde mejor de lo esperado.

Finalmente, hay que decir que el despliegue de este equipo ya ha comenzado en China, y lo normal es que se despliegue fuera del mencionado país (pero no se ha dicho nada al respecto de forma oficial). En lo que tiene que ver con el precio, al cambio este es un modelo que cuesta unos 225 euros, por lo que no es descabellado. La verdad es que, para los amantes de lo retro, este wearable de Xiaomi bien merece la pena tenerlo en cuenta.