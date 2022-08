Claves para saber si el asesor financiero hace bien su trabajo

El correcto asesoramiento a la hora de invertir es clave para lograr ya no solo la mayor rentabilidad posible, sino para conseguirlo sin sustos, ajustando el perfil de riesgo, el dinero que se está dispuesto a perder llegado el caso, a los productos que se contratan. La regulación ya ofrece los cauces para garantizar un correcto asesoramiento: el cliente debe responder a dos test, el de idoneidad y el de conveniencia, en los que debe quedar claro cuáles son los conocimientos financieros del inversor, sus expectativas, y su grado de aversión al riesgo. El objetivo es no contratar aquello que no se entiende o un producto que pueda generar mayores pérdidas de las aceptables para el cliente.

En un momento de máxima incertidumbre de mercado como el actual, las preguntas que haga el asesor a su cliente son cruciales. Deben ser las correctas.

Según explican desde EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), para diseñar un plan de inversión, el asesor y el cliente tienen que ir de la mano. Será la forma de diseñar la cartera de inversión que mejor se ajuste al cliente, a su perfil de riesgo y sus necesidades financieras. Para estar seguro de que va a recibir un asesoramiento correcto, el cliente deberá ser cuestionado por los siguientes aspectos.