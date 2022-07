WhatsApp ya permite migrar los chats de Android a iOS, así lo conseguirás

Una de las cosas que puede resultar problemática para los usuarios es poder migrar el historial de chats de WhatsApp cuando cambias de sistema operativo en el smartphone. Históricamente, esto ha sido algo traumático, ya que la inmensa mayoría acaba por tirar la toalla y, por lo tanto, perdía la información. Por suerte, esto ha cambiado y ya no volverá a ocurrir. Te contamos el motivo.

Este no es otro que la compañía propiedad de Meta ha anunciado que se incluye una herramienta que permite transferir los datos desde Android hacia iOS (y viceversa). Como resultado, no tienes que perder nada en el caso que cambiar de terminal, algo que hasta la fecha no era posible conseguirlo de forma oficial -lo que implica un funcionamiento perfecto y que no pone en peligro alguno la información, lo que también es muy importante-.

¿Es difícil hacer esto en WhatsApp?

Pues lo cierto es que no, ya que todo se consigue de una forma muy intuitiva -y en muy poco tiempo-. Por lo tanto, la nueva herramienta que ha incluido WhatsApp es de lo más útil y no implica que debas tener muchos conocimientos para utilizarla. En definitiva, todo un acierto. Eso sí, existen algunos requisitos que se deben cumplir para conseguirlo. Un ejemplo es que la versión Android que se utiliza debe ser 5.0 o superior y, en lo que tiene que ver con iOS, esta debe ser 15.5 o más moderna. En lo que tiene que ver con la versión de la aplicación, estas deben ser las 2.22.7.74 y 2.22.10.70 o superior en cada sistema operativo.

Otros requisitos que debes cumplir con las que enumeramos a continuación:

Ambos terminales tienen que estar conectados a la misma red WiFi para poder realizar el proceso (también es posible realizar todos los pasos si el terminal Android se conecta a una conexión compartida de iOS).

El nuevo smartphone tiene que usar el mismo número de teléfono que el que tiene los chats a guardar.

Es recomendable que los dos smartphones estén conectados a la corriente para evitar problemas de batería.

El dispositivo iOS debe ser nuevo o estar restaurado de fábrica, en caso contrario no se podrá realizar la migración de los chats en WhatsApp.

Apple

Pasos que seguir para realizar el proceso

Si cumples con todos los requisitos antes mencionado, puedes comenzar con el proceso de migración para lo que necesitas la aplicación Pasar a iOS que puedes conseguir de forma gratuita en este enlace. Esta la pueden utilizar todos los usuarios independientemente que utilices o no la versión de prueba de WhatsApp. Haz lo siguiente: