Malas noticias: tendrás menos contenidos con la suscripción barata de Netflix

No corren los mejores tiempos para Netflix, eso está claro. El gigante del vídeo en streaming comienza a tener dificultades más que evidentes, y un ejemplo es que se acaba de conocer que en el último trimestre de este año ha vuelto a perder suscriptores. Nada menos que 970.000…. Una cifra bastante considerable. Pues bien, se han conocido nuevos datos de su plan barato con anuncios y, de nuevo, las cosas no pintan especialmente bien.

La información que se ha conocido tiene que ver con los contenidos que tiene la plataforma, que hay que reconocerle que son bastante numerosos (aunque la calidad de algunos de ellos, cuando menos, es bastante cuestionable). El caso es que la nueva suscripción que llegará con la colaboración de Microsoft parece ser que no contará con la totalidad de las creaciones que tiene el servicio -incluyendo las que tienen bajo licencia-. Al menos así lo ha dejado caer Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix.

Una restricción importante en Netflix

Según lo que ha indicado el directivo, todo el contenido original de la propia compañía sí que estará disponible para los que deseen utilizar la suscripción con anuncios. Pero las opciones licenciadas (que, por cierto, no son pocas), no estarían completas para aquellos que se decidan por acceder a la plataforma de vídeo en streaming con su plan más económico.

Unsplash

El motivo puede ser por las condiciones contractuales que tiene Netflix con las productoras de series y películas licenciadas y que están disponibles. Según Sarandos, esto no debería implicar una merma especialmente grande para los que se suscriban con el plan con anuncios, ya que se cree que lo indicado no será una freno para el nuevo modelo de negocio que están preparando. Veremos, pero noticias como estas no ayudan precisamente a que los usuarios tengan una buena percepción, la verdad.

Nuevos datos sobre la llegada del nuevo plan

Debido a las conversiones que se tiene con algunos estudios, con el objetivo de ofrecer la mejor y mayor cantidad de contenidos, también se ha indicado que no será posible ofrecer la nueva suscripción este año, por lo que hay que esperarla en 2023. Por lo tanto, no parece que la hemorragia de pérdida de usuarios vaya a detenerse por el momento debido a la llegada del plan con anuncios más baratos.

Está claro que Netflix tiene que moverse rápido para cambiar una tendencia que existe en el mercado y que no es otra que dejar de considerarse en una referencia única y principal en el mercado de la plataforma de vídeo en streaming. La competencia se ha movido más y mejor, y ahora llegan los resultados. Y, aparte de crear nuevos planes o cobrar si utilizas tu cuenta en lugares que no sea tu casa, lo recomendable es que la compañía apueste un poco más por la calidad. En esto le va la supervivencia.